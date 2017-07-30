Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Beşiktaş'tan yüzyılın bombası İbrahimovic

Beşiktaşlı yönetici Umut Güner, Orhan Yıldırım'a verdiği röportajda Ibrahimovic'i transfer edebileceklerini açıkladı.

30 Temmuz 2017 Pazar 13:39
Beşiktaş'tan yüzyılın bombası İbrahimovic

Forvet arayışlarını sürdüren Beşiktaş flaş bir ismi gündemine aldı. Beşiktaş muhabiri Orhan Yıldırım, ''Umut Güner, Zlatan İbrahimovic'in menajeri ile görüştü. Ibrahimovic Beşiktaş'a gelmeye sıcak bakıyor. Eğer İsveçli futbolcunun sağlık raporu olumlu olursa, müzmin sakatlığı yoksa oynamasına engel teşkil edecek bir durum yoksa Beşiktaş bu transferi bitirebilir.'' şeklinde konuştu.

Ayrıca tecrübeli golcünün Ocak ayından önce sahalara dönebilecek hale gelirse Beşiktaş'ın bu transferi gerçekleştireceği kaydedildi. Öte yandan Dinamo Kiev'in stoperi Vida transferinde Beşiktaş'ın Kiev'in Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda elenmesini beklediği gelen bilgiler arasında. Ukrayna ekibi Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam ederse Beşiktaş Vida'yı 1.5 - 2 milyon euro arasındaki bir ücrete kadrosuna katacağı öğrenildi.

Kaynak:Goalbien

Haber Tarihi: 30 Temmuz 2017 Pazar 13:39
  1. Beşiktaş
  2. Zlatan Ibrahimovic
  3. yüzyılın bombası
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Alman medyası bu Türk'ü konuşuyor!
    1. Alman medyası bu Türk'ü konuşuyor!
    2. Maraş dondurmasının lezzeti sınırları..
    3. Demirlere sıkışan kediyi itfaiye..
    4. Batman’da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
    5. Somali'de bombalı saldırı: 6 ölü
    6. 'Müslüman ve Arap ülkeleri susuyor'
    7. Askeri araç devrildi: 4 yaralı
    8. Ankara'da kaçak parfüm operasyonu
    9. Yatır sanıyorlar! Ama...
    10. O ülkede patlama! Çok sayıda ölü var
    11. Aksaray’da trafik kazası: 1 yaralı
    12. Gümüşhane’de trafik kazası: 1 ölü, 4..
    13. Palet fabrikasında korkutan yangın
    14. 40 hektar ormanlık alan yandı
    15. Demircan: Sağlıkta ikinci dönüşüm..
    16. Erdoğan teşkilatlara talimatı verdi:..
    17. Antalya’ya turist akını
    18. 204 şişe sahte içki ele geçirildi
    19. Beşiktaş'tan yüzyılın bombası..
    20. 78 kilo eroin ele geçirildi
    Pakistan yeni yol haritasını çizdi… İşte yeni Başbakan
    Pakistan yeni yol haritasını çizdi… İşte yeni Başbakan
    Halktan HDP'ye tokat! Hiç kimse katılmadı...
    Halktan HDP'ye tokat! Hiç kimse katılmadı...
    Haşemalı diye havuzdan çıkarıldı!
    Haşemalı diye havuzdan çıkarıldı!
    Bakan Çavuşoğlu'ndan hızlı tren müjdesi
    Bakan Çavuşoğlu'ndan hızlı tren müjdesi