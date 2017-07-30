Beşiktaş'tan yüzyılın bombası İbrahimovic

Forvet arayışlarını sürdüren Beşiktaş flaş bir ismi gündemine aldı. Beşiktaş muhabiri Orhan Yıldırım, ''Umut Güner, Zlatan İbrahimovic'in menajeri ile görüştü. Ibrahimovic Beşiktaş'a gelmeye sıcak bakıyor. Eğer İsveçli futbolcunun sağlık raporu olumlu olursa, müzmin sakatlığı yoksa oynamasına engel teşkil edecek bir durum yoksa Beşiktaş bu transferi bitirebilir.'' şeklinde konuştu.



Ayrıca tecrübeli golcünün Ocak ayından önce sahalara dönebilecek hale gelirse Beşiktaş'ın bu transferi gerçekleştireceği kaydedildi. Öte yandan Dinamo Kiev'in stoperi Vida transferinde Beşiktaş'ın Kiev'in Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda elenmesini beklediği gelen bilgiler arasında. Ukrayna ekibi Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam ederse Beşiktaş Vida'yı 1.5 - 2 milyon euro arasındaki bir ücrete kadrosuna katacağı öğrenildi.

Kaynak:Goalbien