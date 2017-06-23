Beşiktaş'tan yılın transfer bombası Pepe

Beşiktaş, Pepe transferi için girişimlere başladı! Beşiktaşlı yöneticiler, sözleşmesi elinde olan Pepe transferi için Lizbon'a hareket etti.

Real Madrid'den ayrılan ve sözleşmesi elinde bulunan 34 yaşındaki Portekizli savunma oyuncusu için Beşiktaşlı yöneticilerin Lizbon'da Pepe'nin menajeri ile görüşeceği belirtildi.

10 sene Real Madrid'de oynadıktan takımdan ayrılan Pepe'nin ismi PSG ve Inter ile de anılmıştı.

AHMET BULUT: "BEŞİKTAŞ TRANSFERE YAKIN"

Menajer Ahmet Bulut, Bip Spor'a konuştu ve transfer ile ilgili en net açıklamayı yaptı. Ahmet Bulut, "Evet şu anda Lizbon'da Pepe için masadayım. Dev kulüpler peşinde ama, Beşiktaş transfere yakın" sözleriyle Beşiktaş taraftarını heyecanlandırdı.

RUSYA'NIN ARDINDAN...

Portekiz Milli Takımı ile Rusya'da Konfederasyonlar Kupası'nda bulunan Pepe'nin turnuva sonrası kararını vermesi bekleniyor.

BeIN Sports yorumcusu Metin Tekin, Pepe söylentisi hakkında "Maliyeti tartışılır ama, Pepe'nin 2 yıl daha verimli olarak oynayabileceğini düşünüyorum" yorumlarında bulundu.