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Beşiktaş'tan yılın bombası Manchester United'ın yıldızı Henrikh Mkhitaryan

Beşiktaş,Manchester United'ın yıldızı Henrikh Mkhitaryan transfer gündemine aldı.

17 Ocak 2018 Çarşamba 14:12
Beşiktaş'tan yılın bombası Manchester United'ın yıldızı Henrikh Mkhitaryan

Ara transfer döneminde Beşiktaş'a geleceği konuşulan Manchester United'ın yıldızı Henrikh Mkhitaryan hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı.

Kırmızı Şeytanlar'ın menajeri Jose Mourinho'nun daha önce satılabileceğini söylediği Ermeni orta saha oyuncusu için bir başka Premier Lig kulübü Arsenal'in de devreye girdiği öğrenildi.

Mkhitaryan'ın menajeri Mino Raiola, oyuncusunun geleceğine yönelik yaptığı açıklamada "Eğer Mkhitaryan Arsenal'e gitmezse United da Alexis Sanchez'i almayacak." ifadelerini kullandı.

United'la olan sözleşmesi 2020 yılında biten Mkhitaryan'ın buna rağmen artık takımda kalmak istemediği ve Arsenal'e gitmeye sıcak baktığı belirtildi.

Haber Tarihi: 17 Ocak 2018 Çarşamba 14:12
  1. Henrikh Mkhitaryan
  2. Beşiktaş
  3. Manchester United
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