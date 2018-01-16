Beşiktaş'tan yılın bombası Burak Yılmaz

YENİAKİT.COM.TR - Cenk Tosun'u Everton'a rekor bir bedelle satan Beşiktaş Cenk'in yerini doldurmayı planlıyor.Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda ligi tanıyan ve gol vuruşlarında etkili olan forvet transfer etmeyi planlayan Beşiktaş sürpriz bir isme yöneldi.

ŞENOL GÜNEŞ BURAK YILMAZ DEDİ

Sezon başında Çin ekibinden Beşiktaş'a transfer etmeyi düşünen fakat taraftar tepkisinden sonra Trabzonspor'a kaptıran Beşiktaş tekrar milli golcüye yöneldi.Şenol Güneş'in eski öğrencisi Burak Yılmaz'ı çok istediğini ve yakın çevresine Cenk Tosun'un yerini ancak Burak Yılmaz ile doldururuz şeklinde konuştuğu iddia edildi.Trabzonspor yönetimin her ne kadar satmayacağız söylemlerine rağmen Beşiktaş'ın kesenin ağzını açacağı öğrenildi.

ÇİN'DEN GELEN DENİLEN TEKLİF BEŞİKTAŞ MIYDI ?

Burak Yılmaz, geçtiğimiz gün düzenlediği basın toplantısında transfer teklifleri aldığını ve takımdan ayrılabileceğini ifade ettti.Ve basında Çin'den 15 milyon Euro şeklinde çıkan haberlerin yoksa Beşiktaş'tan gelen teklifler mi sorusunu akıllara getirdi.

BURAK YILMAZ'DAN BEŞİKTAŞ BEĞENİSİ

Trabzonspor ve Milli Takım'ın forveti Burak Yılmaz, bugün Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın açıkladığı yeni iletişim kampanyası "Come To Beşiktaş"ın reklam videosunu beğendi.

KAYNAK:YENİAKİT