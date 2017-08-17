Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Beşiktaş'tan Volkan Şen bombası

Transfer çalışmalarını sürdüren ve kadrosuna son olarak Inter'den Gary Medel'i katan Beşiktaş, Fenerbahçe'den ayrılan Volkan Şen'i gündemine aldı.

17 Ağustos 2017 Perşembe 17:01
Beşiktaş'tan Volkan Şen bombası

NTV Spor'da yer alan habere göre Şenol Güneş, tecrübeli kanat oyuncusunun transferi için yönetime olumlu rapor verdi.

Fenerbahçe'yle olan sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilen ve bonservisi elinde olan Volkan için temaslar başladı. Habere göre tecrübeli futbolcunun menajeriyle yapılan ilk görüşmeler olumlu geçerken 30 yaşındaki futbolcu için önümüzdeki günlerde resmi adımlar olabilir.

Anlaşmanın sağlanması halinde Beşiktaş, milli futbolcu ile 1 yılı opsiyonlu 3 senelik sözleşme imzalayacak.

Son iki sezondur Fenerbahçe'de forma giyen Volkan, sarı-lacivertlilerle 76 maça çıktı, bu karşılaşmalarda 8 gol 10 asistlik performans sergiledi. Şenol Güneş'le Bursaspor'da birlikte çalışan Volkan, kariyerinin zirvesini de o günlerde yaşamıştı. 30 yaşındaki futbolcu, 41 maçta 17 gol atarken 8 de asist yapmıştı.

Haber Tarihi: 17 Ağustos 2017 Perşembe 17:01
  1. Beşiktaş
  2. Volkan Şen
  3. Şenol Güneş
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Elektrik faturanızı düşürmek için bunlara dikkat!
    1. Elektrik faturanızı düşürmek için..
    2. Suudi Arabistan'dan izin çıktı
    3. Rusya'dan flaş açıklama! Türkiye,..
    4. Ordu’da 675 kök kenevir bitkisi, 12..
    5. Altının kilogramı 145 bin 750 liraya..
    6. Galatasaray'a yeni sponsor!
    7. İstanbul Üniversitesi'nde sınavsız..
    8. Masa örtülerine emdirilmiş 17 kilo..
    9. Sportmenlik dışı faule PFDK'dan 2 maç..
    10. Beşiktaş'tan Volkan Şen bombası
    11. Rusya'dan açıklama: Türkiye, Rusya ve..
    12. Topçu’dan “demir yumruk kafalarına..
    13. Altaylı'ya sert cevap: Sen kim..
    14. İngilizlerden çok konuşulacak YPG..
    15. Avro/TL 3 haftanın en düşük..
    16. 19 yaşındaki Suriyelinin cesedi..
    17. Doğum yardımı alanlar dikkat!
    18. Lucescu-Terim görüşmesinde önemli..
    19. Donald Trump'ın olay adamı tekrar..
    20. İngilizlerden çok konuşulacak YPG..
    Emekliler dikkat! Bayramda 1 maaş ikramiye...
    Emekliler dikkat! Bayramda 1 maaş ikramiye...
    Türkiye 20 bin kişilik yeni ordu kuruyor
    Türkiye 20 bin kişilik yeni ordu kuruyor
    PKK'dan CHP çağrısı!
    PKK'dan CHP çağrısı!
    Operasyon halindeki askerlerin üzerine yıldırım düştü
    Operasyon halindeki askerlerin üzerine yıldırım düştü