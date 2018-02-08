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Beşiktaş'tan sürpriz karar! Q7, Atiba ve Gökhan Gönül...

Son yıllarda yeni sezon transfer çalışmalarına aylar öncesinden başlayan ve birçok başarılı hamle gerçekleştiren Beşiktaş Yönetimi yine erkenden düğmeye bastı.

08 Şubat 2018 Perşembe 10:55
Beşiktaş'tan sürpriz karar! Q7, Atiba ve Gökhan Gönül...

Hem yönetim hem de teknik heyetin uzun analizleri sonrasında yaşı bir hayli ilerleyen mevcut takıma 1.5 senelik ömür biçildi.

2019’da takımdaki tecrübeli isimlerin büyük çoğunluğunun sözleşmelerinin bitecek olması sebebiyle siyah-beyazlılar kendi bünyesine adeta gençlik aşısı vuracak.

GÖKHAN, ATİBA VE Q7'NİN ALTERNATİFLERİ ALINACAK

Kısa, orta ve uzun vadede geçerli olmak üzere bir planlama yapan yönetim öncelikle Atiba, Gökhan Gönül ve Ricardo Quaresma’nın alternatiflerini kadroya katacak. Yaz transfer döneminin rotasını şimdiden çizen Beşiktaş Transfer Komitesi; sağ bek, kanat, orta saha ve forvet hattını tazelemek için çalışmalara başladı.

Hem mevcut kadronun istikrarını sürdürmek hem de 1.5 sene sonraki yenilenmiş Beşiktaş’ı oluşturmak isteyen siyah-beyazlılar bu projenin ardından maddi olarak da rahat nefes alacak. Sezon sonunda UEFA’nın mali kriterlerinden kurtulacak olan Beşiktaş, yine aynı mali disiplin içerisinde yoluna devam edecek. 

Haber Tarihi: 08 Şubat 2018 Perşembe 10:55
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