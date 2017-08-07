Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Beşiktaş'tan suç duyurusu!

Beşiktaş, dün yaşanan olaylarla ilgili olarak ilk hukuki adımı attı. Beşiktaş, Konyaspor Kulübü, Konyaspor taraftarı ve kamu görevlileri hakkında Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

07 Ağustos 2017 Pazartesi 13:27
Beşiktaş'tan suç duyurusu!

Turkcell Süper Kupa finalinde Süper Lig şampiyonu Beşiktaş ile Türkiye Kupası'nın sahibi Atiker Konyaspor karşı karşıya geldi.

Yeşil-beyazlılar, tarihinde ilk kez mücadele ettiği Süper Kupa'yı 2-1'lik skorla müzesine götürmeyi başardı. Ancak maç esnasında ve bitiş düdüğünün ardından yaşanan olaylar, karşılaşmaya gölge düşürdü.

Fanatik'in iddiasına göre Beşiktaş, dün yaşanan olaylarla ilgili olarak ilk hukuki adımı attı. Beşiktaş, Konyaspor Kulübü, Konyaspor taraftarı ve kamu görevlileri hakkında Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Dün oynanan karşılaşmada Konyaspor tribünlerinden birçok yanıcı madde ve "kelebek" olarak bilinen kesici alet atılmış, maç sırasında ve sonrasında Konyaspor taraftarları sahaya girmişti.

Haber Tarihi: 07 Ağustos 2017 Pazartesi 13:27
  1. beşiktaş
  2. konyaspor
  3. beşiktaş konya
  4. bjk
  5. süper kupa
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    CHP'li Akaydın'ın skandal açıklamalarına...
    1. CHP'li Akaydın'ın skandal..
    2. Kod adı: Namık
    3. Barzani'ye şok! Askıya alındı
    4. Beşiktaş'tan suç duyurusu!
    5. Terör örgütü PKK şimdi de o ülkede..
    6. Altında tarihi rekor!
    7. İstanbul'a kritik uyarı
    8. Skandal sözler yanına kar kalmayacak
    9. Kulağından tuttuğunuz gibi atın içeri..
    10. Maduro: En ağır şekilde..
    11. İstanbul'da DAEŞ operasyonu:..
    12. FETÖ o ülkede 8 yeni okul açtı!
    13. Hayrettin Karaman hakkında suç duyurusu!
    14. BES'ten cayanlar sisteme yeniden dahil..
    15. İşte kolanın 1 dakikada vücuda verdiği..
    16. 'Görmez’in emekliliği ertelenebilir!'
    17. ABD'den 'Bağımsız Kürdistan' açıklaması!
    18. CIA'in planı tutmadı: Venezuela'da..
    19. İstanbul yol durumu
    20. Süper Kupa'da sıcak gelişme!
    Çöküyorlar! İslam ülkelerine kritik uyarı...
    Çöküyorlar! İslam ülkelerine kritik uyarı...
    Alman kanalıyla basılınca kaçtı!
    Alman kanalıyla basılınca kaçtı!
    Sözcü’den rezalet karikatür… Açıkça itiraf ettiler!
    Sözcü’den rezalet karikatür… Açıkça itiraf ettiler!
    Terör örgütü PKK'dan ortalığı karıştıracak hareket!
    Terör örgütü PKK'dan ortalığı karıştıracak hareket!