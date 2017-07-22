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Beşiktaş'tan Şenol Güneş yalanlaması

Beşiktaş, Şenol Güneş ve yönetim arasında transfer konusunda ayrılık olduğu yönündeki haberleri yalanladı.

22 Temmuz 2017 Cumartesi 18:18
Beşiktaş'tan Şenol Güneş yalanlaması

İşte kulüpten yapılan açıklama:

Bugün basında yer alan; Teknik Direktörümüz Şenol Güneş'in ön libero alınması talebinde bulunduğu, Yönetimimizin ise bunu reddettiği ve Gökhan İnler'in daha yeni ayrıldığını hatırlattığı şeklinde yer alan haberler gerçekleri yansıtmamaktadır.

Kulübümüzde transfer çalışmaları Başkanımız, Yönetim Kurulumuz ve Teknik Direktörümüz arasında uyumlu bir ortamda sürdürülmektedir.

Haberde yer alan ifadelerin asılsız olduğunu belirtir, kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız.

Haber Tarihi: 22 Temmuz 2017 Cumartesi 18:18
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