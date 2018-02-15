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Beşiktaş'tan Ricardo Quaresma açıklaması

Beşiktaş Kulübü, Portekizli futbolcusu Quaresma’nın kulüp tarafından kesilen cezalar nedeniyle FIFA’ya başvurduğu haberlerle ilgili, "Bazı basın yayın organlarında yer alan Quaresma’nın kesilen cezalar nedeniyle FIFA’ya başvurduğu ile ilgili haberlerin sunum şekli ve zamanlaması manidardır" açıklamasında bulundu.

15 Şubat 2018 Perşembe 13:41
Beşiktaş'tan Ricardo Quaresma açıklaması

Portekizli futbolcu Ricardo Quaresma’nın kulüp tarafından kesilen cezalar nedeniyle FIFA’ya başvurmasıyla alakalı çıkan haberler ilgili Beşiktaş cephesi açıklamalarda bulundu. Siyah-beyazlıların resmi internet sitesinde konuyla ilgili yaptığı açıklama şöyle:

“Bazı basın yayın organlarında yer alan Quaresma’nın kesilen cezalar nedeniyle FIFA’ya başvurduğu ile ilgili haberlerin sunum şekli ve zamanlaması manidardır. Disiplin talimatlarımız çerçevesinde, geçen sezon Quaresma ve Aboubakar’a cezalar kesilmiştir. Basında sıkça dile getirilen futbolcuların ceza gerektiren hareketlerinin kulüpler tarafından görmezden gelindiği eleştirileri bilinmektedir.

Kulübümüz takdir edilmesi gereken disiplin yönetmeliğini uyguladığı, futbolcuların da doğal bir hak olarak tanınan FIFA’dan konuyu incelemesi isteğinin basın yayın organlarında ’bir kriz havası’ gibi sunulması sorgulanması gereken bir durumdur.
Beşiktaş JK disiplin talimatlarını sıkı bir şekilde uygulamaktadır. Futbolcular ise FIFA’dan konuyu inceleme isteğinde bulunma hakkına sahiptir. Sıradan bir konunun farklı cümleler içine sıkıştırılarak büyütülmesi, hatta şikayet gibi çok rahatsız edici bir noktaya taşınması kabul edilebilir bir durum değildir.

Geçen sezon yaşanan gayet doğal bir durumun çok önemli maçlarımız arifesinde ve bu üslup ile sunulmasının maksadını sorguladığımızı da tüm kamuoyunun bilmesini isteriz. Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız.”

Haber Tarihi: 15 Şubat 2018 Perşembe 13:41
  1. Beşiktaş
  2. quaresma
  3. fıfa

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