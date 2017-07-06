Beşiktaş'tan Pierre Gignac'a 3 milyon euro

Geride bıraktığımız sezon Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Aboubkar için Lorient ve Porto kulüpleriyle yapılan görüşmelerden olumlu bir sonuç alınamadı. Bunun üzerine siyah-beyazlılar, golcü transferinde gündemine Fransız Andre Gignac'ı aldı.

NTV'de yer alan habere göre, Beşiktaş yönetimi Fransız golcünün bonservisi konusunda Tigres Kulübü'yle pazarlıklara başladı.

Gignac'ın Tigres ile 1 yıl daha sözleşmesi olması nedeniyle yüksek bir bedel ödemek istemeyen siyah-beyazlıların, transferi 3 milyon euro karşılığında tamamlamayı düşündüğü ifade edildi.

Kulüpler arasında anlaşma sağlanması durumunda 31 yaşındaki futbolcu ile 3 yıllık sözleşme imzalanması planlandığı aktarıldı.