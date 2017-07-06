Beşiktaş'tan Pierre Gignac'a 3 milyon euro
Kamerunlu golcü Vincent Aboubkar için yapılan görüşmelerden olumlu sonuç alamayan Beşiktaş'ın rotasını 31 yaşındaki Gignac'a çevirdiği belirtildi.06 Temmuz 2017 Perşembe 15:08
Geride bıraktığımız sezon Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Aboubkar için Lorient ve Porto kulüpleriyle yapılan görüşmelerden olumlu bir sonuç alınamadı. Bunun üzerine siyah-beyazlılar, golcü transferinde gündemine Fransız Andre Gignac'ı aldı.
NTV'de yer alan habere göre, Beşiktaş yönetimi Fransız golcünün bonservisi konusunda Tigres Kulübü'yle pazarlıklara başladı.
Gignac'ın Tigres ile 1 yıl daha sözleşmesi olması nedeniyle yüksek bir bedel ödemek istemeyen siyah-beyazlıların, transferi 3 milyon euro karşılığında tamamlamayı düşündüğü ifade edildi.
Kulüpler arasında anlaşma sağlanması durumunda 31 yaşındaki futbolcu ile 3 yıllık sözleşme imzalanması planlandığı aktarıldı.
- 2015'te Tigres'e transfer olan Gignac, ilk sezonunda 46 maçta 34 gol atarken, geçen sezon da 49 maçta 25 kez fileleri havalandırma başarısı gösterdi.