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Beşiktaş'tan Pierre Gignac'a 3 milyon euro

Kamerunlu golcü Vincent Aboubkar için yapılan görüşmelerden olumlu sonuç alamayan Beşiktaş'ın rotasını 31 yaşındaki Gignac'a çevirdiği belirtildi.

06 Temmuz 2017 Perşembe 15:08
Beşiktaş'tan Pierre Gignac'a 3 milyon euro

Geride bıraktığımız sezon Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Aboubkar için Lorient ve Porto kulüpleriyle yapılan görüşmelerden olumlu bir sonuç alınamadı. Bunun üzerine siyah-beyazlılar, golcü transferinde gündemine Fransız Andre Gignac'ı aldı.

NTV'de yer alan habere göre, Beşiktaş yönetimi Fransız golcünün bonservisi konusunda Tigres Kulübü'yle pazarlıklara başladı.

Gignac'ın Tigres ile 1 yıl daha sözleşmesi olması nedeniyle yüksek bir bedel ödemek istemeyen siyah-beyazlıların, transferi 3 milyon euro karşılığında tamamlamayı düşündüğü ifade edildi.

Kulüpler arasında anlaşma sağlanması durumunda 31 yaşındaki futbolcu ile 3 yıllık sözleşme imzalanması planlandığı aktarıldı.

  • 2015'te Tigres'e transfer olan Gignac, ilk sezonunda 46 maçta 34 gol atarken, geçen sezon da 49 maçta 25 kez fileleri havalandırma başarısı gösterdi.
Haber Tarihi: 06 Temmuz 2017 Perşembe 15:08
  1. Beşiktaş
  2. Kamerun
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