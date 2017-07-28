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Beşiktaş'tan Milli Takım açıklaması

Beşiktaş İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi, Fatih Terim'den sonra Milli Takım için ismi geçen Şenol Güneş hakkında konuştu.

28 Temmuz 2017 Cuma 21:27
Beşiktaş'tan Milli Takım açıklaması

Bodrum'da Kartal Yuvası mağazasının açılışına gelen Beşiktaş İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi, Şenol Güneş isminin Milli Takım için geçmesi ile ilgili konuştu.

"BİZİ ZORLAMAZLAR İNŞALLAH"

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in milli takıma gitme durumu hakkında da görüşlerini bildiren Çebi, "A milli takımımız bir milli meselemiz ama Beşiktaş'ta bizim için çok önemli. Biz burada 6 seneye yakın bu günler için çalıştık. Bir kurgu yaptık, strateji belirledik. Bu stratejimizin içerisinde Şenol hocamızın yeri bellidir. Ben milli takımın başına geçeceğini düşünmüyorum. Sayın Başkanımız Fikret Orman ifade ettiği gibi, hayal görmektir Şenol hocanın A Milli Takıma gitmesi. Biz müsaade etmemiz. Orası bir milli takımdır. Önümüze nasıl bir tablo gelir bugünün şartları değişir mi? Umarım bizi zorlayan bir şey olmaz ve inşallah devam ederiz" dedi.

Haber Tarihi: 28 Temmuz 2017 Cuma 21:27
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