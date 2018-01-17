Beşiktaş'tan Mevlüt Erdinç bombası

SERKAN AŞKIN / YENİAKİT.COM.TR - Cenk Tosun'u Everton'a rekor bir bedelle satan Beşiktaş Cenk'in yerini doldurmayı planlıyor. Şenol Güneş'in isteği doğrultusunda ligi tanıyan ve gol vuruşlarında etkili olan forvet transfer etmeyi planlayan Beşiktaş sürpriz bir isme yöneldi.

ŞENOL GÜNEŞ YERLİ FORVET İSTİYOR

Cenk Tosun'un ayrılmasının ardından istediği forveti bir türlü bulamayan Beşiktaş yönetimi gözünü yerli forvetlere çevirdi.Yabancı forvetlerin bonservis bedellerinin yüksek olması ve ismi geçen birçok futbolcunun kulüplerinin bırakmaması Beşiktaş yönetiminin elini kolunu bağlamış durumda.

MEVLÜT ERDİNÇ'E TAKAS FORMÜLÜ

Dış transferde istenilen sonuçlarının bir türlü alınmamasından sonra Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda fizik anlamda güçlü yerli forvet isimlerine yönelen Beşiktaş Başakşehir'in yıldızı Mevlüt Erdinç'i gündemine aldı. Başakşehir'de ilk 11'de fazla forma şansı bulamayan ve Adebayor'un yedeği konumunda olan 30 yaşındaki milli yıldızın da bu teklife sıcak baktığı iddia edildi.Beşiktaş kurmaylarının Başakşehir'in kapısını takas formülü ile çalacağı öğrenildi.

İstenileni bir türlü veremeyen ve kadroya girmekte zorlanan Mustafa Pektemek'i Başakşehir'e takas ile teklif etmeyi planlayan Beşiktaş'ın bu transferi önümüzdeki günlerde netleştireceği kaydedildi.

Milli yıldız Mevlüt Erdinç bu sezon Başakşehir formasıyla 21 karşılaşmaya çıkarken 5 kezde fileleri havalandırdı.

KAYNAK:YENİ AKİT