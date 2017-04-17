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Beşiktaş'tan Mata ve Tolgay yalanlaması

Beşiktaş Kulübü, Manchester United’ın İspanyol futbolcusu Juan Mata’nın transfer edileceği ve Tolgay Arslan’ın takımdan ayrılacağı yönündeki iddiaların asılsız olduğunu açıkladı.

Beşiktaş'tan Mata ve Tolgay yalanlaması
Eklenme: 17 Nisan 2017, 14:33

Siyah-beyazlı kulübün resmi internet sitesinden bugün medyada yer alan Tolgay Arslan ve Juan Mata ile ilgili iddiaların gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Kulüpten art arda yapılan iki açıklama şöyle;

Mata açıklaması

  • "Manchester United forması giyen İspanyol futbolcu Juan Mata’nın transfer edileceğine yönelik basında yer alan iddialar gerçeklerden uzaktır. Süper Lig’de ve Avrupa’da önemli maçları öncesinde bu tür spekülatif transfer haberlerine taraftarlarımızın ve kamuoyunun itibar etmemesini önemle rica ederiz."

Tolgay Arslan açıklaması

  • "Daha önce de belirtmiş olduğumuz üzere, basın yayın organlarında yer almakta olan Tolgay Arslan’ın transferi ile ilgili iddialar gerçeklerden uzaktır.Teknik Direktörümüz Şenol Güneş’in O.Lyon maçından sonra Tolgay Arslan’ın gönderilmesini onayladığı ve gözden çıkartıldığı iddiaları da asılsızdır."
 
EtiketlerManchester UnitedManchesterBeşiktaşAvrupaŞenol Güneş
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