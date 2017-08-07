Beşiktaş'tan Konya'ya şaşırtan Pektemek yanıtı!

Lig ve Şampiyonlar Ligi için kadrosunu güçlendirmeye devam eden Beşiktaş, forvet hattını son olarak Negredo ile güçlendirmişti. Sakatlığından iyi haber geldiği takdirde Demba Ba'yı da kadrosuna katmayı düşünen Siyah-Beyazlılar'ın, Mustafa Pektemek ile yolları ayırabileceği söyleniyordu.

Geçen sene gösterdiği performansla Udinese'ye transfer olan Bajic yerine takviye yapmayı planlayan Konyaspor, bu bağlamda Beşiktaş ile temasa geçti. Mustafa Pektemek'in transferi için iletişime geçen Konyaspor'a yönetim düşünmek için zaman istediğini iletti.

Olaylı maç transferi engelledi

Ancak dün oynanan Turkcell Süper Kupa Finali'nde yaşanan olaylar, transfere engel oldu. Beşiktaş, Mustafa Pektemek için Atiker Konyaspor'a olumsuz cevap verdi.