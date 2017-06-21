Beşiktaş'tan İspanyol devine bomba teklif!

Sevilla teknik direktörü Eduardo Berizzo'dan Beşiktaş'la ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.



Marca Radyosu'na konuşan Berizzo, takımın stoper oyuncusu Adil Rami'yle Marsilya ve Beşiktaş'ın ilgilendiğini söyledi. 47 yaşındaki teknik adam, "Adil Rami'yle Marsilya yakından ilgileniyor ancak Beşiktaş'ta bu yarışın içerisinde. Bize, oyuncuyla ilgilendiklerini açıkladılar" dedi.



Berizzo, Galatasaray'la ön protokol imzaladığı iddia edilen Younes Belhanda'yla da ilgilendiklerini açıklamıştı. 2015/2016 sezonunun başında Milan'dan Sevilla'ya 3,5 milyon euroya transfer olmuştu. 31 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz sezon Sevilla'yla 33 maça çıktı.