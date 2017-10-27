Beşiktaş'tan İlhan Mansız bombası

Beşiktaş’ın başarısında büyük rol oynayan ve Göztepe’de de istikrarı yakalayan Tamer Tuna’nın gitmesiyle yardımcısı kalmayan Şenol Güneş’in bu sezonu böyle tamamlayacağı öğrenildi. Ancak yönetim önümüzdeki sezon mutlaka Şenol Güneş’in yanına birinin getirilmesini kararlaştırdı. Yöneticiler arasında, Fikret Orman’ın da destek verdiği İlhan Mansız isminin gündeme getirildiği belirtildi.

BEŞİKTAŞ’TA 58 MAÇTA 36 GOL ATMIŞTI

Almanya’ da doğan ve annesi terzi, babası fabrika işçisi olan İlhan Mansız, 9 yaşındayken annesi kardeşi ve ablası ile birlikte ailesinin memleketi olan Eskişehir’e döndü. 4 yılını Eskişehir’de geçirdi ve ailesinin Almanya’da kalması sebebiyle geri döndü. Almanya’ya dönüşünden sonra burada futbola başladı. Ayrıca kardeşi Erman Mansız da Köln takımının genç takımında oynamaktadır.

SV Lenzfried, FC Kempten ve FC Augsburg altyapılarında oynadığı futbol ve attığı gollerle dikkat çekti. Augsburg takımıyla 1993’te Almanya Gençler Şampiyonluğu, bir sene sonra da Almanya Gençler Kupası’nın sahibi oldu. O sene finalde yendikleri ülkenin köklü takımlarından FC Köln’e transfer oldu. 19 yaşında yaptığı bu transferle futboldan ilk defa para kazandı. Kazandığı ilk parayla kendisine bir müzik seti almıştır. Köln ekibi ile iki yıllık sözleşme imzalayan futbolcu, birinci sene 1. FC Köln II takımında oynayıp, sonraki sene birinci takıma çıkacaktı ancak babasının isteği ile Türkiye’ye gelmeye karar verdi.

Samsun’da 3 sezon boyunca son derece başarılı bir performans gösteren İlhan Mansız Samsunspor ile sözleşmesinin bitmesi üzerine 2001-02 sezonu için Galatasaray ile sözleşme imzaladı. Fakat daha sonra Beşiktaş’ın daha cazip bir teklif yapması üzerine Galatasaray ile sözleşmesi bulunmasına rağmen, Beşiktaş’a da imza attı. Dönemin Beşiktaş yönetiminin Galatasaray’a ricası üzerine, Galatasaray İlhan’ı şikayet etmekten vazgeçti ve olaylı bir şekilde Samsunspor’dan takım arkadaşı Tümer Metin ile beraber Beşiktaş’a transfer oldu.

Beşiktaş’ta ilk sezonu olan 2001-2002 sezonunda başarılı performansını sürdürdü. İlk maçında Trabzonspor karşısında sahaya ilk 11’de çıkan futbolcu, 23. dakikada sakatlanıp sahayı terk etmek zorunda kaldı. Bir hafta sonra ise Bursaspor karşısında sahaya yine ilk 11’de çıkan futbolcu, 2-2 biten maçta Beşiktaş’ın 2 golünü de kaydedip, beraberliği getiren isim oldu. Sezon içinde Malatyaspor’a hat-trick yaptı. Sezon boyunca attığı 21 golle, Galatasaray’dan Arif Erdem’le birlikte gol krallığına ulaştı. Bu sayede millî takıma kadar yükseldi.

Dünya Kupası sonrası uzun süren sakatlıklar serisi başladı ve 2002-2003 sezonunda uzun süre Beşiktaş’ta kadroya giremedi. Ancak sezon ilerledikçe düzeldi ve gollerle buluşmaya başladı. Özellike Türkiye Kupası çeyrek finalinde Gençlerbirliği ile oynanan ve Beşiktaş’ın uzatmalarda 4-3 kaybettiği maçta attığı 3 golle ve gösterdiği performans ile Beşiktaş tarihine adını yazdırdı. Sezonu, çeyrek finale kadar çıktıkları UEFA Kupası’nda iki, Türkiye Kupası’nda dört, ligde ise yedi golle kattı. Sezon sonunda kariyerindeki ilk lig şampiyonluğuna ulaştı.

2003-04 sezonuna çok iyi başlayan futbolcu, ligdeki 13 maçta 8 gol kaydetti. O sezon attığı goller dışında gördüğü kırmızı kartlarla da dikkat çekti. 1 Ekim 2003’te Beşiktaş’ın deplasmanda Chelsea FC ile oynadığı UEFA Şampiyonlar Ligi grup maçında düdükten sonra topa vurması nedeniyle gördüğü iki sarı kart nedeniyle 51. dakikada kırmızı kartla takımını 10 kişi bırakmıştı. 25 Ocak 2004’te Beşiktaş’ın 5 kırmızı kart gördüğü meşhur Samsunspor maçında son kırmızı kartı görerek Beşiktaş’ın hükmen mağlup olmasına neden olmuştu. Beşiktaş formasıyla ligde 58 maçta 36 gol atma başarısını göstermiştir.