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Beşiktaş'tan Göztepe'ye! 3 yıllık imza

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Muhammed Enes Durmuş'u kadrosuna dahil etti.

07 Ağustos 2017 Pazartesi 16:28
Beşiktaş'tan Göztepe'ye! 3 yıllık imza

Göztepe Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, son olarak Beşiktaş'ta forma giyen 20 yaşındaki hücum oyuncusu Muhammed Enes Durmuş ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

Kardemir Karabükspor'da profesyonel olduktan sonra 2014-2015'te Beşiktaş'a transfer olan Muhammed Enes, geçen sezon 21 yaş altı takımının yanı sıra A takımın 6 Türkiye Kupası maçında forma giymişti.

Haber Tarihi: 07 Ağustos 2017 Pazartesi 16:28
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