Beşiktaş'tan Göztepe'ye! 3 yıllık imza

Göztepe Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, son olarak Beşiktaş'ta forma giyen 20 yaşındaki hücum oyuncusu Muhammed Enes Durmuş ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

Kardemir Karabükspor'da profesyonel olduktan sonra 2014-2015'te Beşiktaş'a transfer olan Muhammed Enes, geçen sezon 21 yaş altı takımının yanı sıra A takımın 6 Türkiye Kupası maçında forma giymişti.