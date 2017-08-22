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Beşiktaş'tan Gomez açıklaması

Beşiktaş, Fiorentina'dan Wolfsburg'a 1 milyon Euro'ya transfer olan Mario Gomez'in transferinde usülsüzlük olduğu gerekçesiyle İtalya ve Almanya federasyonlarına başvurmuştu. Siyah-Beyazlılar'a Alman futbolcudan kötü haber geldi.

22 Ağustos 2017 Salı 16:51
Beşiktaş'tan Gomez açıklaması

Beşiktaş, Fiorentina'dan Wolfsburg'a 1 milyon Euro'ya transfer olan Mario Gomez'in transferinde usülsüzlük olduğu gerekçesiyle İtalya ve Almanya federasyonlarına başvurmuştu. Siyah-Beyazlılar'a Alman futbolcudan kötü haber geldi.

HUKUKİ YOLLARA BAŞVURULMAYACAK

Beşiktaş'ın yaptığı incelemeler sonucunda her iki kulübün de belgelerinin incelenmesi tamamlandığı ve hukuki yollara başvurmayacağı açıklandı.

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'nin Borsa İstanbul'a gönderdiği ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) da yer alan açıklamada, "Mario Gomez 2016-2017 sezonu başlangıcında Fiorentina'dan Wolfsburg'a transfer olmuştur. Fiorentina Kulübü'nden şirketimize yapılan bildirimde, Wolfsburg Kulübü tarafından bu transfer nedeniyle kendilerine ödenecek toplam transfer bedelinin bir milyon 50 bin avro olduğu, bu kapsamda şirketimizin bu bedel içinden 525 bin avroya hak kazandığı bildirilmiştir." denildi.

Açıklamada, her iki kulübün bağlı olduğu federasyonlar ve ülke makamlarından temin edilen belgelerin incelenmesinin tamamlandığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Şirketimiz Yönetim Kurulu ve Hukuk Müşavirliği tarafından, olası yargısal işlemlerin uluslararası boyutunu da dikkate alarak, Fiorentina ile Wolfsburg, her iki kulübün bağlı olduğu federasyonlar ve ülke makamlarından temin edilen belgelerin incelenmesi tamamlanmış olup, bu aşamada ilave hukuki yollara başvurulmaması yönünde karar alınmıştır. İleride, süreçte değişiklik meydana gelmesi halinde kamuoyu ile paylaşılacaktır."

Haber Tarihi: 22 Ağustos 2017 Salı 16:51
  1. Beşiktaş
  2. Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ
  3. Futbol
  4. Kamuyu Aydınlatma Platformu
  5. KAP
  6. Mario Gomez
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