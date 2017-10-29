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Beşiktaş'tan Gary Medel açıklaması

Beşiktaş Kulübü Hukuk İşlerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Şilili futbolcuları Medel'in hırs küpü olduğunu söyledi.

29 Ekim 2017 Pazar 16:19
Beşiktaş'tan Gary Medel açıklaması

Mahmutyazıcıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Medel'in Aytemiz  Alanyaspor maçında oyuna girmek istemediği yönündeki haberlerle ilgili olarak  "Medel hırs küpü, takımdaki herkes gibi o da oynamak istiyor. Oyuna girse çok  faydalı olacağını düşünüyor. Sadece Medel'de değil takımdaki herkeste hırs var.  İyi yönetilirse bu durum çok güzel bir şey. Biz bu durumu en iyi şekilde  yönetiriz." diye konuştu.

 Siyah-beyazlı yönetici, Şilili futbolcuya ceza verilip verilmeyeceği  ile ilgili olarak ise "Basında çıkan haberlere göre bir değerlendirme  yapmayacağız. Teknik direktörümüz Şenol Güneş'in vereceği rapor önemli. Hocaya  karşı geldiyse ve cezalandırılması isteniyorsa kulübümüzün disiplin talimatına  göre işlem yaparız. Hocanın vereceği rapora göre duruma bakarız." ifadelerini  kullandı.

 Oğuzhan Özyakup'un oyundan çıkarken yaptığı hareketlerin yanlış  anlaşıldığını vurgulayan Mahmutyazıcıoğlu, "Maçtan sonra Oğuzhan ile konuştum,  bana 'Gol atamaya yakındık o sırada çıktığım için öyle bir psikoloji oluştu. Hoca  ile aramızda bir şey yok maç boyunca da konuştuk' dedi." değerlendirmesinde  bulundu.

 "Alanya'da hem maçı hem Negredo'yu kazandık"

 Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Aytemiz Alanyaspor'u deplasmanda yendikleri  maçta 3 puanın yanı sıra Negredo'yu da kazandıklarını belirtti.

 Siyah-beyazlı takımın üst üste 4 hafta galibiyet alamaması nedeniyle  baskı altında olduğunu aktaran Mahmutyazıcıoğlu, şunları kaydetti:
 "Çok stres altındaydık, baskı çok büyüktü. Alanyaspor gibi dişli bir  takımı yenmek bizi rahatlattı. Beşiktaş gibi bir takımın 4 hafta kazanamaması  alıştığımız bir şey değil. Özellikle son iki yılda böyle bir durumla hiç  karşılaşmadık. Alanya'da hem maçı hem Negredo'yu kazandık."

 Aytemiz Alanyaspor karşısında Beşiktaş formasıyla ilk golünü atan ve  takımına galibiyeti getiren isim olan Alvaro Negredo'nun da baskıdan kurtulduğunu  söyleyen Mahmutyazıcıoğlu, "Negredo daha fazla şans bulmak istiyor ve bunun için  de elinden geleni yapıyor. Daha çok oynarsa daha faydalı olacağını düşünüyor.  Oynamadığı zamanlarda da arıza çıkarmıyor, görevini yapıyor. Bundan sonra daha  çok şans bulabilir." şeklinde konuştu.
 
"Caner'e verilen ceza toplumsal reaksiyonla verilmiş abartılı bir  karar"
 
Siyah-beyazlı kulübün hukuk işlerinden sorumlu yöneticisi Şafak  Mahmutyazıcıoğlu, Caner Erkin'e verilen 6 maçlık ceza ile ilgili olarak, şunları  söyledi:
 
"Caner'e verilen ceza toplumsal reaksiyonla verilmiş abartılı bir  karar. Hukuki bir karar değil. Başka takımların yöneticileri bu konu ile ilgili  yorumlarını kendilerine saklasınlar. Kendi başlarına gelecekleri önlemek için  algı yapmaya çalışıyorlar. Caner bizim oyuncumuz ve ceza bizi ilgilendirir.  Tahkim Kurulu'na gideceğiz. Babel'in cezası nasıl bir maça indiyse Caner'de de  yanlış hesap Bağdat'tan döner."
 
"Gruptan çıkmayı garantilersek ligdeki eksiklerimizi tamamlar, puan  farkını kapatırız"
 
Monaco ile 1 Kasım Çarşamba günü oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi  dördüncü hafta maçının siyah-beyazlılar için çok önemli olduğunu vurgulayan  Mahmutyazıcıoğlu, "Monaco'yu yenip gruptan çıkmayı garantilersek ligdeki  eksiklerimizi tamamlar, puan farkını kapatırız. Böyle bir durumda Şampiyonlar  Ligi'nin kalan maçlarında üst düzey hazırlık maçı oynarız. Lens, Medel, Negredo,  Orkan bu maçlarda oynayarak hem takıma adapte olurlar hem de kendilerini  gösterirler. Bu açıdan çok önemli bir maç. Kazanırsak çok faydasını görürüz."  diyerek sözlerini tamamladı.

Haber Tarihi: 29 Ekim 2017 Pazar 16:19
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