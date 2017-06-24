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Beşiktaş'tan flaş transfer hamlesi

Beşiktaş, Fenerbahçe’nin eski yıldızı Luis Nani ile temasa geçti.

24 Haziran 2017 Cumartesi 11:58
Beşiktaş'tan flaş transfer hamlesi

Transferde hem oyuncu gönderme hem de getirme konusunda hareketli günlere hazırlanan Beşiktaş, listesindeki oyuncularla tek tek temas kurmaya devam ediyor. Yaklaşık iki senedir yakın takibinde olan Pepe’nin menajerleriyle birkaç gün önce temasa geçen yönetimin gündeminde bir Portekizli yıldızın daha olduğu ortaya çıktı. Siyah - beyazlı kulüp, daha önce ezeli rakibi Fenerbahçe’de oynamış olan Nani ile de ilgilenmeye başladı.

Güneş de onayladı

Geçtiğimiz sezonun devre arasından beri Nani’nin, Valencia’daki durumunu takip eden yönetim, bu oyuncuyu satış opsiyonlu olarak kiralamanın hesaplarına girdi.

İspanyol kulübüyle iki sene daha sözleşmesi bulunan Portekizli futbolcuyu renklerine bağlamayı çok isteyen Beşiktaş Yönetimi, böylece hem kanatlarda hem de forvet arkasında oynayabilecek çok güçlü bir ismi transfer etmiş olacak.

Şu sıralar Konfederasyon Kupası için Rusya’da bulunan Nani’nin transfer edilmesi halinde, Mata ve Dudu gibi isimlerden vazgeçilecek. Nani konusunda Şenol Güneş’in de onayını alan siyah-beyazlıların, bu oyuncu için önümüzdeki günlerde İspanya’ya giderek Valencia Yönetimi ile masaya oturması bekleniyor.

Alternatifler hazır

Portekizli futbolcu konusunda olumsuz yanıt alınması halinde ise Beşiktaş Yönetimi, başta Dudu, Mata ve Navas gibi isimler olmak üzere, farklı orta saha oyuncularını masaya yatıracak. Siyah - beyazlı yönetim, özellikle Talisca’da yaşanan dedikodular nedeniyle hem kanat hem de 10 numara oynayabilecek bir futbolcuyu bir an önce transfer etmeye çalışacak.

Haber Tarihi: 24 Haziran 2017 Cumartesi 11:58
  1. Beşiktaş
  2. Fenerbahçe
  3. Luis Nani
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