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Beşiktaş'tan flaş Anderson Talisca açıklaması! 'Teklif var'

Beşiktaş yönetim kurulu üyesi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Talisca'nın lisansının çıkmaması hakkında konuştu ve Benfica'yı suçladı.

05 Ağustos 2017 Cumartesi 13:33
Beşiktaş'tan flaş Anderson Talisca açıklaması! 'Teklif var'

Beşiktaş’ta kiralık olarak forma giyen Talisca’nın bonservisini elinde bulunduran Benfica’nın gerekli evrakları göndermeyerek etik dışı hareket ettiğini söyleyen Mahmutyazıcıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, “Galiba Benfica’ya Talisca için bir teklif var. O yüzden kriz çıkartarak bizi orta noktaya getirmeye çalışıyorlar. Ama çok ağır bir sözleşme yaptık, bizim onayımız olmadan satamazlar. FIFA’ya başvurup birkaç gün içinde Talisca’nın lisansını alırız.” ifadelerini kullandı.

"HAREKET EDEMEZLER..."

Talisca için Beşiktaş Kulübünün sözleşmede yer alan opsiyonunu kullandığını belirten siyah-beyazlı yönetici, “Benfica ‘Oyuncunun onayı olmadan opsiyonu kullandınız.’ diyor ama öyle bir şey yok. Elimizde sözleşme var. Benfica, Beşiktaş’ın izni olmadan bir şey yapamaz. Satarlarsa ancak sezon sonunda satarlar. Bu sezon kimse oyuncuyu bir yere gönderemez. Her şey Beşiktaş’ın inisiyatifinde. Sözleşme çok sağlam, hareket edemezler.” değerlendirmesinde bulundu.

Haber Tarihi: 05 Ağustos 2017 Cumartesi 13:33
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