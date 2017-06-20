İMSAK03:23GÜNEŞ05:25ÖĞLE13:12
İKİNDİ17:11AKŞAM20:47YATSI22:38
İstanbulOruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı.
Hoşgeldin Ya Şehr-i Ramazan
İstanbul Silüeti
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye transfer!

Fenerbahçe, Beşiktaş'ın Aboubakar'ın satın alma opsiyonunu kullanmaması üzerine harekete geçerek Porto ile görüştü.

20 Haziran 2017 Salı 10:40
Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye transfer!

Beşiktaş, Aboubakar'ın 10 milyon euroluk satın alma opsiyonunu henüz kullanmazken sürpriz bir gelişme yaşandı. Sarı- Lacivertliler, Kamerunlu oyucunun transferi için devreye girerek Porto'ya sürpriz bir teklif yaptı. Kjaer'i ve Ozan Tufan'ı satmaya çalışan Sarı-Lacivertliler elde edeceği paranın büyük bir bölümünü Aboubakar transferine yatırmaya karar verdi.

Porto'ya "Eğer Beşiktaş 10 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu kullanmazsa biz Aboubakar'ı transfer etmek istiyoruz. Ancak bunun için Kjaer ve Ozan Tufan'ın satışının gerçekleşmesini bekliyoruz" mesajını iletti. Beşiktaş'ın 30 Haziran'a kadar opsiyonu kullanma hakkı olduğunu Fenerbahçe'ye ileten Porto "Eğer kullanmazlarsa Aboubakar'ı size verebiliriz" yanıtı verdi.

KJAER VE OZAN'IN PARASI TRANSFERLERE

Kjaer'i 15 milyon Euro, Ozan Tufan'ı 8 milyon Euro'ya satmayı planlayan Sarı-Lacivertliler 18 milyon Euro'yu transfer bütçesi olarak kullanmayı düşünüyor. 10 milyon Euro'yu Aboubakar'ın bonservis ücreti olarak düşünen Fenerbahçe kalan paranın bir kısmını Valbuena ve Dirar'ın toplam 4.5 milyon Euro'luk bonservis bedeline ayıracak. Sarı- Lacivertliler, paranın kalan diğer kısmıyla da bir kanat, bir orta saha, bir de stoper transferi yapacak.

Haber Tarihi: 20 Haziran 2017 Salı 10:40
  1. Fenerbahçe
  2. Porto
  3. Aboubakar
  4. Beşiktaş
  5. Ozan Tufan
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sağlık alanında büyük devrim! Artık eczaneden alınabilecek
    1. Sağlık alanında büyük devrim! Artık..
    2. Dünyada en çok mülteci Türkiye'de
    3. Japon devi iflas etti
    4. Galatasaray'ın istediği yıldız..
    5. Yarın akşam Kadir Gecesi
    6. MR odasında korku dolu anlar! Belinden..
    7. Bursaspor'la 3 yıllığına anlaştı
    8. Bülent Arınç yeni mesleğini açıkladı…..
    9. Kastamonu'da rahatsızlanan askerlerin..
    10. Fenerbahçe'ye piyango vurdu
    11. Avustralya'dan Suriye kararı
    12. Ramazan Bayramı'nda havalar nasıl..
    13. İspanyol basınından flaş Beşiktaş..
    14. Hakan Balta'nın yeni takımı belli oldu
    15. Sabah saatlerinde sır cinayet: 2 ölü
    16. ABD'den Rusya'ya rest! Kendimizi..
    17. Günlerce kral dairesinde kaldı…..
    18. İkiye bölünen bu araçtan sağ çıktılar
    19. Fenerbahçe'de Moussa Sow kararı!
    20. Taşları delip çıkarıyor! Bozulmadan..
    'Suudi Arabistan, Türkiye'nin teklifini reddetti'
    'Suudi Arabistan, Türkiye'nin teklifini reddetti'
    Askerlerin zehirlenmesiyle ilgili korkunç şüphe!
    Askerlerin zehirlenmesiyle ilgili korkunç şüphe!
    Ve Katar haraca mecbur edildi!
    Ve Katar haraca mecbur edildi!
    Erdoğan'dan Aydın Doğan'a terör uyarısı!
    Erdoğan'dan Aydın Doğan'a terör uyarısı!