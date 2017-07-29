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Beşiktaş’tan Dursun Özbek’e teşekkür

Beşiktaş, Ali Sami Yen’in anma töreninden sonra Süleyman Seba’nın kabrini ziyaret eden Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’e teşekkür etti.

29 Temmuz 2017 Cumartesi 15:51
Beşiktaş’tan Dursun Özbek’e teşekkür

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve yöneticiler, sarı-kırmızılı kulübün kurucusu ve ilk başkanı Ali Sami Yen’in 66. ölüm yıl dönümü töreninden sonra Feriköy Mezarlığı’nda bulunan Beşiktaş’ın efsane başkanı merhum Süleyman Seba’nın mezarını ziyaret etmişti. Siyah-beyazlılar da Galatasaray’ın bu davranışına teşekkür etti. Beşiktaş’ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Ortak değerlerimize sahip çıkarak Türk futbolunu birlikte yükselteceğiz. Teşekkürler Başkan Dursun Özbek”

Haber Tarihi: 29 Temmuz 2017 Cumartesi 15:51
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  2. Beşiktaş
  3. Süleyman Seba
  4. Galata
  5. Ali Sami Yen
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