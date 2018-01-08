Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Beşiktaş'tan dev transfer hamlesi

Başkan Fikret Orman'ın yakın çevresine, ''Öyle birini transfer edeceğim ki herkes şaşıracak'' dedi. Bu ismin, İbrahimovic olduğu iddia edildi.

08 Ocak 2018 Pazartesi 09:59
Beşiktaş'tan dev transfer hamlesi

Beşiktaş Cenk Tosun'un ardından golcü arayışlarını sürdürüyor. Gignac, Larin, Slimani ve Jahovic gibi isimler transfer listesinde yer almasına rağmen Başkan Fikret Orman'ın asıl hedefinin dünyaca ünlü golcü olduğu iddia edildi. Bir başka deyişle Orman sağ gösterip sol vuracak.

YER YERİNDEN OYNAYACAK

Yakın çevresiyle bir görüşme yapan Orman'ın, "Öyle birini transfer edeceğim ki herkes şaşıracak. Yer yerinden oynayacak. Bu oyuncu için şu anda görüşmelerimizi sürdürüyoruz" dediği öne sürüldü.

1.5 YIL İÇİN 10 MİLYON EURO

Başkan Orman'ın Manchester United'da bu sezon sakatlığı nedeniyle az şans bulan İbrahimovic için düğmeye bastığı ve 1.5 yıl için İsveçli futbolcuya 10 milyon Euro vermeyi planladığı iddia edildi.

BU SEZON SÖZLEŞMESİ BİTİYOR

Fikret Orman, Manchester United ile sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Ibrahimovic için İngiliz ekibine bonservis ödemeden transferi bitirmek istiyor. Orman'ın kısa süre içinde İngiltere'ye gitmesi bekleniyor.

 

(Takvim)

Haber Tarihi: 08 Ocak 2018 Pazartesi 09:59
  1. Cenk Tosun
  2. Beşiktaş
  3. Manchester United
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Nevşehir'de uyuşturucu operasyonu
    1. Nevşehir'de uyuşturucu operasyonu
    2. Fransa’da Eleanor kasırgasında bilanço..
    3. Adana'da genç kıza herkesin ortasında..
    4. Hain Cem Özdemir ortada kaldı
    5. Bitlis ve Şırnak'ta terör örgütünü dev..
    6. Salih Uçan askeri kampta!
    7. Osmanlıspor'dan ayrılan Josue'nin yeni..
    8. Düzce'de yangın! Feci şekilde can verdi
    9. Brent petrolün varili 67 doların..
    10. Kayseri'de yatak ve baza imalathanesi..
    11. Korkulan oluyor... Tanker kazası bir..
    12. Beşiktaş'tan dev transfer hamlesi
    13. Dünyanın en derin gölünde dalgalar dondu
    14. Fatih Terim veliahtını kendi..
    15. Kuzey Kore ve Güney Kore’nin beklenen..
    16. Avrupa Birliği'nden açıklama: Eğer..
    17. Bakan duyurdu! 30 bin kişiyi daha..
    18. 17 yaşındaki genç futbolcu kalp krizi..
    19. Meslek yüksekokulu mezunlarına 'kısa..
    20. Dolar haftaya nasıl başladı?
    Ünlü iş adamı çatıdan düşerek hayatını kaybetti
    Ünlü iş adamı çatıdan düşerek hayatını kaybetti
    İYİ Parti'de bir gün bile dayanamadı
    İYİ Parti'de bir gün bile dayanamadı
    Osman Baydemir'e büyük şok! Gözaltına alındı...
    Osman Baydemir'e büyük şok! Gözaltına alındı...
    Irak parlamentosundan ABD'yi şoke eden karar!
    Irak parlamentosundan ABD'yi şoke eden karar!
    Yunan askerler NATO'ya isyan etti: Reddediyoruz!
    Yunan askerler NATO'ya isyan etti: Reddediyoruz!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 07.01.2018
    Dünyaya çağrıda bulundu: ABD'yi durduralım, aksi halde...
    Dünyaya çağrıda bulundu: ABD'yi durduralım, aksi halde...
    ABD'den TSK'ya hain tuzak!
    ABD'den TSK'ya hain tuzak!