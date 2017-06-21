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Beşiktaş'tan dev transfer hamlesi!

Olivier Giroud ile Andre-Pierre Gignac ile irtibata geçen ve tekliflerini ileten Beşiktaş'ın her iki oyuncudan da "Gelirim" yanıtını aldığı bildirildi.

21 Haziran 2017 Çarşamba 12:44
Beşiktaş'tan dev transfer hamlesi!

Golcü transferinde ilk olarak Vincent Aboubakar'ı takımda tutmayı hedefleyen Beşiktaş, Porto ve Lorient ile oyuncunun bonservisi konusunda yaptığı görüşmelerde şu ana kadar istediğini alamayınca alternatifler için harekete geçiyor...

Gazete Habertürk'ten Kartal Yiğit'in haberine göre, Şampiyonlar Ligi'nde en az çeyrek final görmek isteyen ve bu nedenle yıldız forvetler için arayışa giren Siyah-Beyazlılar'a görüşme yaptığı önemli isimlerden olumlu yanıtlar geldi...

Arsenal'in golcüsü Olivier Giroud ile futbol yaşantısını Meksika'da sürdüren bir diğer Fransız golcü Andre-Pierre Gignac ile irtibata geçen ve tekliflerini ileten Kartal'a her iki oyuncudan da "Gelirim" yanıtı geldi.

GÜNEŞ, GİROUD'YU İSTİYOR AMA...

İki oyuncu arasından teknik direktör Şenol Güneş'in ilk tercihi, uzun yıllardan beri Arsenal forması giyen ve Arsene Wenger'in vazgeçemediği isim olan Giroud...

Ancak buna karşın başkan Fikret Orman ve yöneticilerin gönlü ise maliyet bakımından daha uygun olan Tigres forması giyen Gignac'tan yana...

Görüşmelerin devam ettiği Aboubakar'dan çıkacak sonuca göre bu iki yıldız için somut adımlar atılacağı öğrenildi. Öte yandan Giroud'nun transfer edilmesi halinde yıllık 5 milyon Euro gibi bir garanti ücreti olacağı belirtildi.

Ayrıca Tigres başkanı Alejandro Rodriguez, kendilerine şu anda kadar gelen resmi bir teklif olmadığını söyledi.

Rodriguez yaptığı açıklamada, "İlgilenen takımların olması bizi sevindiriyor, ancak taraftarlar rahat olsun. Andre Pierre-Gignac için herhangi bir teklif almadık" ifadelerini kullandı.

 

Haber Tarihi: 21 Haziran 2017 Çarşamba 12:44
  1. Beşiktaş
  2. Olivier Giroud
  3. Andre-Pierre Gignac
  4. Vincent Aboubakar
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