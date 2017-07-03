Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Beşiktaş'tan Chicharito bombası

Bayer Leverkusen'den ayrılmayı düşünen "Chicharito" lakaplı Meksikalı santrfor Javier Hernandez için Beşiktaş devrede!

03 Temmuz 2017 Pazartesi 12:35
Beşiktaş'tan Chicharito bombası

Geçen sene Porto'dan kiraladığı Vincent Abobuakar'ın transferini bitiremeyen Beşiktaş'ın gündemine sürpriz bir isim geldi.

Beşiktaş'ın Bundesliga'da kalmayı son maçlarda garantileyen Bayer Leverkusen'den ayrılmayı düşünen Javier Hernandez'le ilgilendiği iddia edildi.

Tivibuspor'un iddiasına göre "Küçük bezelye" anlamına gelen "Chicharito" lakaplı Meksikalı santrfor, kulübünden ayrılacağını açıkladı. İngiltere basınına göre Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Slaven Bilic'in menajerliğini yürüttüğü West Ham United da yıldız golcü için devrede.

Leverkusen'in Chicharito'yu 13.5 milyon Pound civarında bir rakama bırakabileceği de iddialar arasında.

2015-16 sezonu başında Manchester United'dan ayrılarak Bundesliga'nın yolunu tutan Meksikalı futbolcu, burada 76 maçta 39 gol atmış ve 9 asist yapmıştı.

Haber Tarihi: 03 Temmuz 2017 Pazartesi 12:35
  1. Chicharito
  2. Beşiktaş
  3. Bayer Leverkusen
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Amerika’ya gözdağı… ‘Yerkürenin her noktasını vurabilecek füzelerimiz var’
    1. Amerika’ya gözdağı… ‘Yerkürenin her..
    2. "İnşallah biz uçak gemimizi de..
    3. Köyde büyük kavga… Çok sayıda ölü ve..
    4. Karpuzun üzerinden otomobil geçerse...
    5. Tuhaf deney! Marshmallow kaplı..
    6. Ruhani'den Türkiye'ye suçlama: Tehlikeli
    7. Ortadoğu'nun karanlık adamı! Bir..
    8. Denizli'den korkunç görüntüler!
    9. Katar krizi sonrası Kral Selman'dan..
    10. Kral Selman'a haddi aşan övgü!
    11. Merve Kavakçı yeniden Türk vatandaşı!
    12. Devlet başkanı açıkladı: Asgari ücrete..
    13. Üst geçit tam 200 iş makinesiyle yıkıldı
    14. Ve Pepe Beşiktaş'ta
    15. Uluslararası ajanslar ‘son dakika’..
    16. Beşiktaş'tan Chicharito bombası
    17. Bakan ABD ve Avrupa'yı uyardı:..
    18. Flaş açıklamalar!Belhanda transferi..
    19. Erdoğan resti çekti! 'Karşılarında..
    20. Emre Mor yeni sezona böyle hazırlanıyor
    "ABD ve İsrail’in savaşa girmesi kaçınılmaz"
    "ABD ve İsrail’in savaşa girmesi kaçınılmaz"
    FETÖ’yü ateşli bir şekilde savunan iş adamı fena kıvırdı
    FETÖ’yü ateşli bir şekilde savunan iş adamı fena kıvırdı
    90 şehidin sorumlusuydu öldürüldü!
    90 şehidin sorumlusuydu öldürüldü!
    ABD'den İran'a karşı görülmemiş eşkıyalık!
    ABD'den İran'a karşı görülmemiş eşkıyalık!