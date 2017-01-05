Beşiktaş'tan bir transfer hamlesi daha!

Beşiktaş kulübü Palmerias'ta forma giyen Dudu'nun transferi konusunda anlaşma sağladı.
Beşiktaş kararlı
Beşiktaş kulübü Palmeiras'ın 24 yaşındaki kanat forveti Dudu için yeniden çalışmalarını hızlandırdı. Brezilya'lı forvetin sezon sonunda transferi için kulübüyle her konuda anlaşma sağlandı.
Siyah beyazlı yetkililer Dudu'nun Ocak ayında takıma katılması için her konuda ısrarını sürdürürüyor.
Transfer büyük oranda kesinleşti
Brezilya'lı forvetin sezon sonunda Beşiktaş'a transfer olması büyük oranda kesinleşti.