Beşiktaş'tan Barcelona'ya Arda teklifi: Kiralarız ama...

Beşiktaş yönetiminden, gündeminde olan Arda Turan için ilginç transfer teklifi iddiası geldi.

Barcelona'da forma şansı bulamayan milli futbolcunun siyah-beyazlı takımda form tutacağını düşünen yöneticilerin, "Arda, Şenol Güneş ile eski formuna döner. Barcelona eğer Arda'yı hazır tutmak, yeniden oynatmak isterse en iyi adres Beşiktaş olur. Ancak bunun için Barça'nın fedakarlık yapması gerekiyor. Eğer oyuncunun maaşının tamamını ya da büyük bir kısmını karşılamayı kabul ederlerse Arda'yı ocak ayında kiralayabiliriz" dedikleri öğrenildi.

Sabah