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Beşiktaş'tan ayrıldı! İlk Başakşehir duyurdu

Medipol Başakşehir Kulübü, İngiliz ekibi Everton'a, Beşiktaşlı futbolcu Cenk Tosun'u aldıkları için teşekkür etti.

29 Aralık 2017 Cuma 15:10
Beşiktaş'tan ayrıldı! İlk Başakşehir duyurdu

Medipol Başakşehir Kulübü, İngiliz ekibi Everton'a, Beşiktaşlı futbolcu Cenk Tosun'u aldıkları için teşekkür etti.
 
Esprili paylaşımlarıyla dikkat çeken İstanbul takımı, bu sefer de Everton'a mesaj gönderdi.
 
Medipol Başakşehir, Cenk Tosun'un gollerinin yer aldığı videoya Everton'ı da ekleyerek, "Rakibimiz Beşiktaş'tan Cenk Tosun'u aldığınız için teşekkür ederiz. Bu transferden pişman olmayacaksınız" ifadelerini paylaştı.


 

Haber Tarihi: 29 Aralık 2017 Cuma 15:10
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