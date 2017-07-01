Beşiktaş'tan Atınç Nukan açıklaması

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da yer alan açıklamada, "Atınç Nukan'ın transferi konusunda kulübü Leipzig ile görüşmelere başlanmıştır." ifadesi kullanıldı.



Geçen sezon Spor Toto Süper Lig'de 8, Türkiye Kupası'nda 6, Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde ise birer maçta forma giyen 23 yaşındaki savunma oyuncusu, bir kez gol sevinci yaşadı.

Kaynak: AA