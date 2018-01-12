Beşiktaş'tan asrın bombası İbrahimovic

Beşiktaş, Gaziantepspor'dan bedavaya aldığı ve bonuslarla beraber toplam 28 milyon Euro'ya satarak Türkiye rekorunu kırdığı Cenk Tosun yerine bir dünya yıldızını düşünüyor.

İtalya'da çıkan haberlere göre Kara Kartal, Manchester United'dan ayrılması gündemde olan Zlatan İbrahimovic'i transfer etmek için gündemine aldı. İsveçli yıldızın menajeri Mino Raiola ile görüşen Beşiktaş yönetimi, kulübün projelerini ve hedeflerini aktardı.

Zlatan İbrahimovic'in bu teklife ne cevap vereceği ise merak konusu.