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Beşiktaş'tan alkış alan hareket! Şehit ailesine...

Beşiktaş, Vodafone Park'taki hain saldırıda şehit olan Tunç Uncu'nun ailesine ev hediye etti.

19 Ağustos 2017 Cumartesi 11:33
Beşiktaş'tan alkış alan hareket! Şehit ailesine...

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

Kulübümüz, büyük bir vefa örneğine imza atarak Vodafone Park yakınında meydana gelen hain terör saldırısında hayatını kaybeden Kartal Yuvası personeli şehit Tunç Uncu’nun ailesine İstanbul Beylikdüzü'nden bir ev hediye etti.

Hüseyin Mican (Kartal Yuvaları, İcra Kurulu Üyesi.), şehit Tunç Uncu’nun annesi Kadriye Uncu’ya resmi işlemler sonrası evin tapusunu takdim etti.

Hüseyin Mican, BJK TV’ye konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Tunç Uncu çok sevdiğimiz bir çalışanımızdı. Başkanımız Fikret Orman ve Yönetim Kurulumuzun Tunç Uncu’nun ailesine bir sözü vardı. Bugün o sözü yerine getirmeye çalıştık. Bir nebze olsun Tunç Uncu’nun adını bu evde yaşatmaya çalışacağız. Bir vefa örneği gösterdiğimizi düşünüyorum” diye konuştu.

Şehit Tunç Uncu’nun annesi Kadriye Uncu, evin Tunç Uncu’dan kendilerine bir hediye olduğunu ifade etti ve şunları söyledi:

Bu ev bize Tunç’tan hediye. O şu an yanımızda. Çünkü o şehit. İlk defa bir evim oldu. Tunç’un odasını hazırlayıp resimlerini koyacağım. Mekanı cennet olsun. Beşiktaş kulübüne çok teşekkür ediyorum, verdikleri sözü tuttular.

Haber Tarihi: 19 Ağustos 2017 Cumartesi 11:33
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