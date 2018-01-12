Beşiktaş'tan alkış alan fair-play örneği!
Beşiktaş, devre arası kampında Skenderbeu ile karşılaştığı hazırlık maçında alkış alan bir fair-play hareketi yaptı.12 Ocak 2018 Cuma 18:22
Devre arası kamp döneminde hazırlık maçında Skenderbeu ile karşılaşan Beşiktaş, önemli bir harekete imza attı.
Beşiktaş, Mustafa Pektemek'in attığı gol ile öne geçerken, rakip takım sakat oyuncularını gerekçe göstererek hakeme itiraz etti.
ŞENOL GÜNEŞ'İN TALİMATIYLA
Bunun üzerine Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş'in talimatıyla siyah beyazlı oyuncular, santra sonrası rakibe hamle yapmadı ve Skenderbeu oyuncusu Sowe, beraberlik golünü attı.