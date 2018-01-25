Beşiktaş'tan Aleksandar Mitrovic bombası

SERKAN AŞKIN / YENİAKİT.COM.TR - Cenk Tosun'u Everton'a rekor bir bedelle satan Beşiktaş Cenk'in yerini doldurmayı planlıyor.

ŞENOL GÜNEŞ ACİL FORVET İSTİYOR

Şenol Güneş'in yönetime forvet transferinin bir an önce bitirilmesini istemesi üzerine Beşiktaş kurmaylarının tekrardan rotayı İngiltere'ye çevirdi.

Cenk Tosun'un ayrılmasının ardından istediği forveti bir türlü bulamayan Beşiktaş yönetimi rotayı tekrar Aleksandar Mitrovic’e çevirdi. Beşiktaş yönetiminin geçen sezon Aboubakar'ın takımdan ayrılmasının ardından transfer gündemine aldığı genç forvet için tekrar nabız yoklayacağı iddia edildi.

BENİTEZ GÖZDEN ÇIKARDI

Newcastle formasını giyen Mitrovic ise bir önceki yıl, Beşiktaş'ı iki kez Premier Lig'de devam etmek istediğini belirterek reddetmişti. Bu sezon menajer Benitez tarafından fazla forma şansı bulamayan yıldız oyuncu için Başkan Fikret Orman ve ekibi tekrardan masaya oturacağı kaydedildi. Mitrovic'e Premier Lig'den Brighton, Belçika'dan Anderlecht ve İtalya'dan Torino'nun teklifte bulunduğu öğrenildi.

KAYNAK:YENİ AKİT