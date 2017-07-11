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Beşiktaş'tan 'Vincent Aboubakar' açıklaması

Beşiktaş Genel Sekreteri Ahmet Ürkmezgil Vincent Aboubakar transferine ilişkin konuştu.

11 Temmuz 2017 Salı 19:36
Beşiktaş'tan 'Vincent Aboubakar' açıklaması

Beşiktaş Kulübü Genel Sekreteri Ahmet Ürkmezgil, siyah-beyazlıların son günlerde gündeminde yer alan forvet transferi ve Kamerunlu golcü futbolcu Aboubakar konusunda, "Aboubakar'ı kim istemez ki." dedi.

Fikstürün çok önemli olmadığını ve bütün takımların bir kere kendi sahasında, bir kere de deplasmanda birbirleriyle oynayacağını vurgulayan Ürkmezgil, "Fikstürün bir avantaj getireceğine inanmıyorum. En zor takımlarla arka arkaya oynamak ender olur. En fazla zor 2 maç arka arkaya gelir. Onların da şampiyonluk kovalayan takımlar için dezavantaj olduğunu düşünmüyorum. Ben bir tek hava şartlarından dolayı bir sıkıntı olur mu diye düşündüm. Onlar da gayet istediğimiz gibi geldi." değerlendirmesinde bulundu.

Transferi gündemde yer alan eski futbolcuları Aboubakar'ın, siyah-beyazlı takımda önemli işlere imza attığını aktaran Ürkmezgil, sözlerini şöyle tamamladı:

"Aboubakar'ı kim istemez ki. İmkanlar bizim elimizde değil. Dolayısıyla paranın çok önemli rol oynadığı noktada da kendi şartlarımızı düşünüyor olmamız lazım. Şu anda ilk baştan daha değişik bir durum olduğunu ben düşünmüyorum. Zaten transfer konusunda aynı anda doğru bilgiye sahip olmak mümkün değil. Çünkü bu işi bizzat takip eden başkan ve yönetici arkadaşlarımız 'şu şöyle olacak bu böyle olacak' deme şansına sahip değiller. Ne 'geldi' diye ne de 'gitti' diye kesin bir şey konuşulamaz."

Haber Tarihi: 11 Temmuz 2017 Salı 19:36
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