Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Beşiktaş'tan 4. transfer hamlesi!

Ara transfer döneminde önemli isimleri kadrosuna katan Beşiktaş, Antalyaspor forması giyen Sakıb Aytaç ile de söz kesti.

31 Ocak 2018 Çarşamba 09:28
Beşiktaş'tan 4. transfer hamlesi!

Ara transfer döneminde önemli isimleri kadrosuna katan Beşiktaş, bir futbolcu ile daha söz kesti.

Ocak ayı transfer döneminde Domagoj Vida, Vagner Love ve Cyle Larin'i kadrosuna katan siyah-beyazlılar, önümüzdeki sezonun planlamaları doğrultusunda önemli bir hamle daha yaptı.

Beşiktaş'ın 26 yaşındaki sol bek Sakıb Aytaç ile önümüzdeki sezon için anlaştığı kaydedildi. Siyah-beyazlılar, sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Aytaç için bonservis bedeli ödemeyecek.

Süper Lig'de çeşitli takımlar tarafından takip edilen Sakıb Aytaç'ın gelişiyle Beşiktaş'ta Adriano ve Caner Erkin'den sonra 3 sol bek olacak.

Cenk Tosun'u Everton'a göndererek kasasını dolduran Beşiktaş, devre arasını 4 transfer hamlesiyle kapamış gibi görünüyor... Beşiktaş'ta Vagner Love ve Cyle Larin'in 31 Ocak Çarşamba günü, saat 14.30'da Vodafone Park'ta imza töreni gerçekleştirecek.

Haber Tarihi: 31 Ocak 2018 Çarşamba 09:28
  1. Beşiktaş Haberleri
  2. Beşiktaş
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Terör örgütü YPG'nin sözde komuta merkezi ele geçirildi
    1. Terör örgütü YPG'nin sözde komuta..
    2. Kaderin böylesi... Kaçtığı bomba 6 yıl..
    3. Havuç neden yasak olsun ki..
    4. ABD'den İsrail'e büyük darbe!
    5. Ülke 6.2 ile sarsıldı
    6. Reform paketi Meclis’te
    7. Reyhanlı'ya 2 roket daha düştü
    8. Savunma sanayii Ar-Ge ile şaha kalktı
    9. HDP'nin yeni eş genel başkanları onlar..
    10. Türkiye kapitalizmi de vurmaya..
    11. TÜİK kritik veriyi açıkladı! Yüzde 10..
    12. MB, enflasyon hedefini 7.9’a yükseltti
    13. 'Amigo Saddam'ı kimin öldürdüğü ortaya..
    14. TSK'dan Afrin açıklaması: 712 terörist..
    15. Çanakkale Boğazı gemi trafiğine..
    16. Asya-Pasifik’ten iş adamları geliyor
    17. Tambu’yu indir Mercedes’i kap
    18. Sürpriz yumurtadan çıkan oyuncağı..
    19. Sakarya’nın gündemi otomotiv
    20. Siemens'ten tedarikçilerine müjdeli..
    TSK'dan ABD'ye misilleme!
    TSK'dan ABD'ye misilleme!
    YPG'li teröristten Türkiye itirafı! Yarım saatte...
    YPG'li teröristten Türkiye itirafı! Yarım saatte...
    Türkiye'ye çağrıda bulundular: Destek verin PKK'ya karşı ayaklanalım
    Türkiye'ye çağrıda bulundular: Destek verin PKK'ya karşı ayaklanalım
    ABD'den PYD/PKK raporu: 2500 ölü terörist incelendi ve...
    ABD'den PYD/PKK raporu: 2500 ölü terörist incelendi ve...
    Pakistan'dan 'balistik füze' uyarısı: 3 bin kilometre...
    Pakistan'dan 'balistik füze' uyarısı: 3 bin kilometre...

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 26.01.2018
    İdlib'de askeri konvoya alçak saldırı!
    İdlib'de askeri konvoya alçak saldırı!
    Valilikten flaş 'Alparslan Kuytul' kararı
    Valilikten flaş 'Alparslan Kuytul' kararı