Beşiktaş'tan 4. transfer hamlesi!

Ara transfer döneminde önemli isimleri kadrosuna katan Beşiktaş, bir futbolcu ile daha söz kesti.

Ocak ayı transfer döneminde Domagoj Vida, Vagner Love ve Cyle Larin'i kadrosuna katan siyah-beyazlılar, önümüzdeki sezonun planlamaları doğrultusunda önemli bir hamle daha yaptı.

Beşiktaş'ın 26 yaşındaki sol bek Sakıb Aytaç ile önümüzdeki sezon için anlaştığı kaydedildi. Siyah-beyazlılar, sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Aytaç için bonservis bedeli ödemeyecek.

Süper Lig'de çeşitli takımlar tarafından takip edilen Sakıb Aytaç'ın gelişiyle Beşiktaş'ta Adriano ve Caner Erkin'den sonra 3 sol bek olacak.

Cenk Tosun'u Everton'a göndererek kasasını dolduran Beşiktaş, devre arasını 4 transfer hamlesiyle kapamış gibi görünüyor... Beşiktaş'ta Vagner Love ve Cyle Larin'in 31 Ocak Çarşamba günü, saat 14.30'da Vodafone Park'ta imza töreni gerçekleştirecek.