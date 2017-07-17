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Beşiktaş’taki yol çökmesinin nedeni ortaya çıktı

Beşiktaş Saray Caddesi’nde rögar kapağı yanındaki çökme kısa süreli paniğe neden oldu. Bomba şüphesiyle çöktüğü iddia edilen asfaltın deformasyondan çöktüğü belirlendi.

17 Temmuz 2017 Pazartesi 21:40
Beşiktaş’taki yol çökmesinin nedeni ortaya çıktı

Beşiktaş Saray Caddesi üzerinde rögar kapağı yanındaki çökme bir anlık paniğe sebep oldu. Bomba şüphesi iddiasıyla olay yerine gelen polis ekipleri, olayı inceleyip İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresine (İSKİ) haber verince gerçek ortaya çıktı. İSKİ ekipleri, oluşan çökmenin zamanla olabilecek deformasyondan kaynaklı olduğunu belirleyerek asfaltı onarma işlemine başladı. Çökmenin meydana geldiği bölüm İSKİ ekipleri tarafından onarılıp, yeniden asfaltlama çalışması yapıldı.

Haber Tarihi: 17 Temmuz 2017 Pazartesi 21:40
  1. İstanbul
  2. Beşiktaş
  3. Saray
  4. İSKİ
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