Beşiktaş'taki terör saldırısında yeni gelişme

Beşiktaş Vodafone Arena Stadyumu yakınlarında düzenlenen terör saldırısına ilişkin gözaltına alınan 12 kişiden 10'u tutuklandı, 2'si adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.
Eklenme: 06 Ocak 2017, 22:54
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Beşiktaş Vodafone Arena Stadyumu yakınlarında düzenlenen terör saldırısına ilişkin gözaltına alınan 12 kişiden 10'u tutuklandı, 2'si adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.
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