Beşiktaş'ta yılın bombası Mascherano

Transferde çıtayı her sezon biraz daha yükselten Beşiktaş, ilk bombasını Real Madrid ve Portekiz Milli Takımı’nın yıldızı Pepe ile patlatmış, sadece Türkiye’de değil, Avrupa’da da yankı uyandırmıştı. Üst üste 2 şampiyonluktan sonra Avrupa’da da başarı hedefini koyan Kartal’ın ‘rüya takım’ için bir flaş ismi daha gündemine aldığı ortaya çıktı. Siyah-Beyazlılar’ın ilgilendiği futbolcu bu kez Barcelona’dan Mascherano...



3 önemli kozu var



33 yaşındaki stoper için Beşiktaş’ın kozu hem son dönemde yaptığı flaş transferler, hem direkt Şampiyonlar Ligi’ne katılıyor olması, hem de eski takım arkadaşı Adriano. Her fırsatta Beşiktaş’ta geçirdiği günlerden övgüyle bahseden Adriano, Arjantinli’ye düşüncesini soracak ve olumlu bir geri dönüş alırsa Siyah- Beyazlılar, İspanyol ekibinin kapısını kiralama teklifiyle çalacak.



Kupa koleksiyoneri!



Geçen sezon 40 maça çıkan Mascherano, 1 gol attı, 4 asist yaptı. Şu ana kadar kariyeri boyunca bonservislerine 71 milyon Euro (285 milyon TL) ödenen Tangocu’nun Barça ile 2019’a kadar mukavelesi bulunuyor. Kariyeri boyuncu River Plate, Corinthians, West Ham, Liverpool ve son olarak da Barcelona formalarını terleten oyuncu, Arjantin Milli Takımı’yla da 136 kez sahaya çıktı.



Kaynak:Fanatik