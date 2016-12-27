Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sürüyor!

Sezon başında transferi son anda Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk'e takılan 35 yaşındaki futbolcuyla her konuda anlaşma sağlayan yönetim; yıldız oyuncunun kulübüne de son teklifini iletti. Antalya'nın hocası Rıza Çalımbay'ın, "Beşiktaş'tan Kerim Frei ve Ömer Şişmanoğlu'nu takımımda görmek isterim" açıklamasının ardından atağa kalkan siyah-beyazlılar, Eto'o için Antalyaspor'a Kerim'i sezon sonuna kadar kiralık, Ömer Şişmanoğlu'nu da bonservisiyle önerdi. Özel işleri sebebiyle Londra'da bulunan Başkan Ali Şafak Öztürk'ün, konuyu görüşmek üzere bu hafta İstanbul'a döneceği ve Başkan Fikret Orman'la bu konuyu görüşeceği bildirildi.

Savunma hattına takviye yapmak için de girişimlerini sürdüren yönetimin, Shakhtar Donetsk'li Yaroslav Rakitsky için Ukrayna kulübüne yaptığı 5 milyon euroluk teklife gelecek cevabı beklemeye geçtiği belirlendi. Başkan Fikret Orman'ın Beşiktaş'a kazandırmak için bizzat çalıştığı bu oyuncunun transferin gerçekleşmemesi halinde yönetim, rotayı Güney Amerika'ya çevirecek. Brezilya ekibi Cruzeiro'ya Manoel Messias için yaptığı 3 milyon Euro'luk teklif geri çevrilen siyah-beyazlılar, önerisini 4 milyon euroya yükseltip tecrübeli ismi Kartal yapmayı planlıyor.