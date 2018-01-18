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Beşiktaş'ta tek hedef Burak Yılmaz

Cenk Tosun'un ayrılmasından sonra forvet arayışlarına hız veren Beşiktaş'ın Burak Yılmaz ısrarı devam ediyor.

18 Ocak 2018 Perşembe 02:50
Beşiktaş'ta tek hedef Burak Yılmaz

SERKAN AŞKIN / YENİAKİT.COM.TR - Cenk Tosun'u Everton'a rekor bir bedelle satan Beşiktaş forvet arayışını sürdürüyor.Şenol Güneş'in isteği doğrultusunda ligi tanıyan ve gol yollarında etkili forvet arayışlarına başlayan Beşiktaş rotayı tekrar Burak Yılmaz'a çevirdi.

ŞENOL GÜNEŞ'İN BURAK YILMAZ ISRARI

Yurt dışında aranan forvetin bir türlü bulunamaması ve bonservis bedellerinin uçuk olması gözleri tekrar yerli forvetlere çevrilmesine neden oldu. Sezon başında taraftarın tepkisinden dolayı golcü oyuncunun transferinden vazgeçen ve Trabzonspor'a kaptıran Beşiktaş tekrar Burak Yılmaz ismine tekrar yöneldi.Şenol Güneş sezon başında beri kadroda görmek istediği eski öğrencisi Burak Yılmaz için tekrar Trabzonspor yönetimin kapısını çalacağı iddia edildi.Her ne kadar Trabzon cephesinin milli oyuncuyu satmayacağız söylemlerine karşın Beşiktaş kurmaylarının bu transfer için kesenin ağzını açacağı öğrenildi.

GEL NE OLURSAN OL GEL KAMPANYASI BURAK YILMAZ'A MI ?

Golcü oyuncunun geçtiğimiz günlerde düzenlediği basın toplantısında transfer teklifleri aldığını ve takımdan ayrılabileceğini ifade etmesine rağmen sonradan bunu  sosyal medya paylaşımlarından yalanlamasına karşın Burak Yılmaz'ın da bu teklife sıcak baktığını yakın çevresine aktardığı iddia edildi.

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın açıkladığı yeni iletişim kampanyası "Come To Beşiktaş"ın reklam videosunu beğenmesi akıllarda acaba gel ne olursan ol gel kampanyası Burak Yılmaz'a mı sorusunu akıllara getirdi.

KAYNAK:YENİ AKİT

 

 

Haber Tarihi: 18 Ocak 2018 Perşembe 02:50
  1. BEŞİKTAŞ
  2. BURAK YILMAZ
  3. Trabzonspor
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