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Beşiktaş'ta Talisca şoku! Peki şimdi ne olacak?

Beşiktaş'ta Talisca'nın, bugün idmanda olması beklenirken izinden dönmediği ortaya çıktı. Siyah Beyazlı yönetimden konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

04 Temmuz 2017 Salı 19:34
Beşiktaş'ta Talisca şoku! Peki şimdi ne olacak?

Süper Ligi'nde 2016-2017 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarını tüm hızıyla sürdürüyor. Siyah Beyazlılar bir yandan tarnsfer çalışmalarına ağırlık verirken bir yandan da elindeki futbolcuların takımda kalması için yoğun çaba harcıyor.

Ancak akşam satlerinde Beşiktaş idmanında bir şok yaşandı ve geçtiğimiz sezonunun yıldızlarından biri Talisca, idmanda olması gerekirken izinden dönmediği ortaya çıktı. Beşiktaş yönetiminden konuyla ilgili hiçbir açıklama yapılmazken, Brezilyalı futbolcunun geleceğinin nasıl şekilleneceği merak konusu.

Eksikler takıma katılıyor

Beşiktaş'ın akşam gerçekleştirdiği idmana Caner Erkin, Marcelo Guedes katılırken, Gökhan Gönül salonda çalıştı. Cenk Tosun ve Oğuzhan Özyakup da antrenmana katılan diğer isimler oldu.

Haber Tarihi: 04 Temmuz 2017 Salı 19:34
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