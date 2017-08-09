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Beşiktaş'ta Talisca müjdesi!

Lisansı yetişmediği için Süper Kupa'da forma giyemeyen Beşiktaşlı Talisca'nın lisans sorunu çözüldü

09 Ağustos 2017 Çarşamba 22:59
Beşiktaş'ta Talisca müjdesi!

Beşiktaş'ta, lisansı yetişmediği için Süper Kupa maçında Atiker Konyaspor'a karşı forma giyemeyen Anderson Talisca'nın lisans sorunun çözüldüğü öğrenildi.

Brezilyalı yıldız görev verilmesi halinde Antalyaspor maçında forma giyebilecek.

FIFA, Beşiktaş Kulübü'ne yolladığı yazı ile Talisca'nın lisansının çıkmasında kendileri açısından bir sakınca olmadığını, bu konudaki kararı Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) vereceğini bildirdi.

DHA'da yer alan habere göre, Beşiktaş'ın başvurusunu değerlendiren FIFA, "Bizim kraterlerimize ve değerlendirmemize göre oyuncu hala Türkiye'de faal olarak futbol oynuyor görünüyor. Burada bizim vereceğimiz bir karar yoktur, lisans konusundaki kararı TFF verecektir" yanıtını verdi.

Beşiktaş da bu yanıtın ardından TFF'ye başvuruda bulundu. TFF'nin yarın konuyu değerlendirerek lisans vermesi bekleniyor.

Haber Tarihi: 09 Ağustos 2017 Çarşamba 22:59
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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