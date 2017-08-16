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Beşiktaş'ta sürpriz ayrılık planı

Beşiktaş, yabancı sayısının 17'ye ulaşması nedeniyle Andreas Beck ile yolları ayırmayı planlıyor.

16 Ağustos 2017 Çarşamba 09:59
Beşiktaş'ta sürpriz ayrılık planı

Transfer döneminde Pepe, Alvaro Negredo, Jeremain Lens ve Gary Medel olmak üzere 4 yabancıyı kadrosuna katan Beşiktaş, yabancı sayısının 17'ye ulaşması nedeniyle Andreas Beck ile yolları ayırma planı yapıyor.

Yabancı sınırının 14 olduğu Süper Lig'de şu an kadrosunda 17 yabancı bulunan ve stoper transferi için de yabancı isimlerin dillendirildiği Beşiktaş'ta talip çıkması halinde ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Boyko, Aras, Pedro, Milosevic'in yanına bir de 32 yaşındaki Andreas Beck eklendi. Alman futbolcunun performansı özellikle Gökhan Gönül'ün transferinden sonra siyah-beyazlıların tepkisini çekmişti.

NTV Spor'un haberine göre; takımdan ayrılan Aboubakar, Rhodolfo, Marcelo ve Demba Ba’ya rağmen, kiralık olarak farklı takımlarda oynayan 3 oyuncu kadroya katıldı.

Yapılan 4 yabancı oyuncu transferi ile kadrosunda 17 yabancı futbolcu bulunduran Beşiktaş, bu sayıyı öncelikle 14’e düşürecek. 
 
Takımdan ayrılmasına kesin gözü ile bakılan Boyko, Milosevic ve Franco’nun yanı sıra Aras Özbiliz için henüz kulübe ulaşan ciddi bir teklif yok. Yönetim bu isimlerin yanı sıra Andreas Beck ve Mitrovic ile de yollarını ayırabilir. 

Haber Tarihi: 16 Ağustos 2017 Çarşamba 09:59
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