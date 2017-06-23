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Beşiktaş'ta stoper için yeni aday!

Stoper bölgesine takviye yapmak isteyen Beşiktaş yönetimi, Adil Rami için oyuncunun kulübü Sevilla ile görüşmek üzere İspanya'ya gidiyor.

23 Haziran 2017 Cuma 16:04
Beşiktaş'ta stoper için yeni aday!

Pepe ile temasa geçtiği kaydedilen Beşiktaş, listesindeki bir diğer isim olan Adil Rami için temaslara başlıyor. Uzun süredir stoper arayışlarını sürdüren Beşiktaş, Adil Rami için Sevilla'ya resmi teklifini sunarak, anlaşma zemini arayacak ve sonrasında oyunun menajeriyle transferi noktalamak için şartları konuşacak.
 
Milan'dan 2015 yılında 3.5 milyon euro karşılığında Sevilla'ya transfer olan 31 yaşındaki Fransız stoper, geçtiğimiz sezon 33 maçta oynadı.
 
SEVILLA, BEŞİKTAŞ'IN TEKLİFİNİ DOĞRULADI
 
Sevilla Başkanı Jose Castro'nun "Rami için bir teklif yok" açıklamasına rağmen, İspanyol Marca Radyosu'na konuşan Sevilla Teknik Direktörü Eduardo Berizzo, "Adil Rami'yle Marsilya yakından ilgileniyor ancak Beşiktaş da bu yarışın içerisinde. Bize, oyuncuyla ilgilendiklerini açıkladılar" açıklamasını yapmıştı.
 
MANGALA, VIDA, TITI, PEPE VE ŞİMDİ DE RAMI
 
Önümüzdeki sezon öncesinde mutlak bir stoper transferi yapmak için kolları sıvayan Beşiktaş yönetimi, listesinde bulunan Mangala, Pepe, Adil Rami, Titi ve Domogaj Vida isimleri için şartları tek tek raporluyor. Ekonomik olarak en uygun ismi seçmeyi planlayan yönetim, teknik direktör Şenol Güneş ile birlikte son kararını verecek ve Marcelo'nun Lyon'a transferi duruma göre 1 ya da 2 ismi kadrosuna katacak.

(Sporx)

Haber Tarihi: 23 Haziran 2017 Cuma 16:04
  1. İspanya
  2. Sevilla
  3. Adil Rami
  4. Beşiktaş
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