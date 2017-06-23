Beşiktaş'ta stoper için yeni aday!

Pepe ile temasa geçtiği kaydedilen Beşiktaş, listesindeki bir diğer isim olan Adil Rami için temaslara başlıyor. Uzun süredir stoper arayışlarını sürdüren Beşiktaş, Adil Rami için Sevilla'ya resmi teklifini sunarak, anlaşma zemini arayacak ve sonrasında oyunun menajeriyle transferi noktalamak için şartları konuşacak.



Milan'dan 2015 yılında 3.5 milyon euro karşılığında Sevilla'ya transfer olan 31 yaşındaki Fransız stoper, geçtiğimiz sezon 33 maçta oynadı.



SEVILLA, BEŞİKTAŞ'IN TEKLİFİNİ DOĞRULADI



Sevilla Başkanı Jose Castro'nun "Rami için bir teklif yok" açıklamasına rağmen, İspanyol Marca Radyosu'na konuşan Sevilla Teknik Direktörü Eduardo Berizzo, "Adil Rami'yle Marsilya yakından ilgileniyor ancak Beşiktaş da bu yarışın içerisinde. Bize, oyuncuyla ilgilendiklerini açıkladılar" açıklamasını yapmıştı.



MANGALA, VIDA, TITI, PEPE VE ŞİMDİ DE RAMI



Önümüzdeki sezon öncesinde mutlak bir stoper transferi yapmak için kolları sıvayan Beşiktaş yönetimi, listesinde bulunan Mangala, Pepe, Adil Rami, Titi ve Domogaj Vida isimleri için şartları tek tek raporluyor. Ekonomik olarak en uygun ismi seçmeyi planlayan yönetim, teknik direktör Şenol Güneş ile birlikte son kararını verecek ve Marcelo'nun Lyon'a transferi duruma göre 1 ya da 2 ismi kadrosuna katacak.

(Sporx)