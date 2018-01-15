Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Beşiktaş'ta sokak ortasında çatışma: 2 kişi yaralı

İstanbul Beşiktaş’ta iki kişi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Olayda emekli polis memuru İsmet K., yüzüne aldığı darbeler sonucu yaralanırken, olayı gerçekleştiren kişi kayıplara karıştı.

15 Ocak 2018 Pazartesi 16:09
Beşiktaş'ta sokak ortasında çatışma: 2 kişi yaralı

Beşiktaş Cihannüma Mahallesi, Bostancı Veli Sokak'ta  saat 13.00 sıralarında, Beşiktaş İlçe Sağlık Merkezi'nde çalıştığı öğrenilen emekli polis memuru İsmet K. ile ismi henüz bilinmeyen bir kişi arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

SOKAK İÇERİSİNDE ÇEVREYE ATEŞ ETTİ

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken İsmet K., belinden silahını çıkarıp çevreye ateş açıp olay yerinden uzaklaştı. Silahtan çıkan mermi bir işyerinin kapısını delerek Selahattin Himmet'in masasına isabet etti. Masasında oturan Selahattin Himmet şans eseri yara almazken, olayın ardından çevredeki vatandaşlar elinde silah olan İsmet K.'yı etkisiz hale getirdi. O anlar ise işyerindeki bir kişi tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

18-01/15/5a5c923567b0a904e43509c8.png

Aldığı darbeler sonucunda yaralanan İsmet K.ya ilk müdahale çalıştığı hastanede yapıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede delil araştırması yaptı. İsmet K., ise yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kaçan kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

"KURŞUN MASAYI DELEREK DİZİMİ SIYIRDI"

Olayın görgü tanığı Selahattin Himmet, "İki kişi kavga ediyordu. Biri yürürken birisi geldi. Diğerini yıktı aşağıya ondan sonra vurmaya başladı. Alttaki de çıkardı silahı rast gele ateş etti.

18-01/15/5a5c922a67b0a904e43509c6.png

Kurşun dükkanın kapısından girdi, masa da oturuyordum o sırada kurşun masayı da deldi. Daha sonra dizimi de sıyırarak geçti. Kavgaya karışanlardan biri kaçtı, diğeri de zannedersem hastanede çalışan personel" dedi.

Haber Tarihi: 15 Ocak 2018 Pazartesi 16:09
  1. beşiktaş
  2. çatışma
  3. ismet k
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Mete Yarar'dan dikkat çeken açıklamalar: Erdoğan'ın o sözü...
    1. Mete Yarar'dan dikkat çeken..
    2. Taliban'dan Türkiye açıklaması
    3. ABD'nin en seçkin birliği Afrin'de
    4. Sınırda sıcak gelişme! Füzeler oraya..
    5. ''Küstah bir anlaşma yapıyorlar''
    6. Valilikten son dakika açıklaması:..
    7. ''ABD desteklemezse 3 günde kent düşer''
    8. İsmail Kahraman davayı açtı
    9. Ünlü şarkıcı aldığı acı haberle yıkıldı
    10. Müslümanlara soykırım yapıyorlar
    11. Protestolar 'zam' getirdi...
    12. İdlib'de muhaliflerin ilerleyişi sürüyor
    13. Ünlü iş adamının cesedi bulundu
    14. BM yardımlarını sattıkları ortaya çıktı
    15. TRT Genel Müdürü duyurdu: Geri dönüyor
    16. Reuters duyurdu, Rusya Türk Akımı'na..
    17. HAMAS yetkilisine suikast!
    18. Titiev'in ailesi Çeçenistan'dan kaçtı
    19. İngiltere'den Rus jetlerine karşı..
    20. Van Gölü’ne uçan sürücünün imdadına..
    Erdoğan'ın konuştuğu kürsü önünde dikkati çeken cihaz
    Erdoğan'ın konuştuğu kürsü önünde dikkati çeken cihaz
    "Vurun aslanlarım vurun, namus günüdür!"
    "Vurun aslanlarım vurun, namus günüdür!"
    'Şer' ittifakına kötü haber! AK Parti ve MHP ezdi geçti
    'Şer' ittifakına kötü haber! AK Parti ve MHP ezdi geçti
    Gülsüm annenin 'Umut'undan kötü haber
    Gülsüm annenin 'Umut'undan kötü haber
    İsrail ile Hindistan el ele verdi
    İsrail ile Hindistan el ele verdi

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 14.01.2018
    CHP'li Kaftancıoğlu'nun rezalet tweetleri
    CHP'li Kaftancıoğlu'nun rezalet tweetleri
    SONAR'dan akıllara zarar seçim anketi
    SONAR'dan akıllara zarar seçim anketi