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Beşiktaş'ta Ricardo Quaresma ve Negredo krizi!

Maçın 89. dakikasında Quaresma’nın bomboş pozisyonda olmasına rağmen Negredo’ya pas atmayıp şut çekmesi “Kriz var” iddialarını daha da güçlendirdi.

23 Ocak 2018 Salı 10:09
Beşiktaş'ta Ricardo Quaresma ve Negredo krizi!

Ligde ikinci yarıya Antalya galibiyeti ile başlayan Beşiktaş'ta can sıkıcı bir gelişme yaşanıyor... Siyah- Beyazlılar'ın iki önemli yıldıız Ricardo Quaresma ve Alvaro Negredo arasında soğuk savaş yaşandığı iddia ediliyor. Hatta Quaresma'nın kriz yaşadığı İspanyol yıldıza bilerek pas atmadığı öne sürülüyor.
 
YOK BÖYLE BİR İSTATİSTİK

Antalya'da bu iddialar iyice tavan yaptı. Maç boyunca toplam 53 kez takım arkadaşlarına pas atan Quaresma sadece 1 kez, o da orta sahadaki bir pozisyonda Negredo'ya pas verdi.
 
PAS ATSA GOL OLURDU

89. dakikada Quaresma'nın bomboş pozisyondaki Negredo'ya pas atmak yerine şut çekmesi de "Büyük bir kriz var" iddialarını daha da güçlendirdi.
 
KRİZİN SEBEBİ YILLIK MAAŞ MI?

İddialara göre 2.1 milyon Euro garanti ücret alan Q7, Negredo'nun kendisinin iki katı (4.3 milyon Euro) kazanması nedeniyle sıkıntılı. Portekizli yıldız bu nedenle takım arkadaşına tavır almış durumda. (Takvim)
 

Haber Tarihi: 23 Ocak 2018 Salı 10:09
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