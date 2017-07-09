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Beşiktaş'ta restaurant olarak kullanılan ahşap bina cayır cayır yandı

Beşiktaş-Arnavutköy sahilinde restaurant olarak işletilen, dört katlı kagir binanın mutfak bacasından çıkan yangın kısa sürede, ahşap dış cepheyi tutuşturdu. Binanın dördüncü katının alev alev yandığını gören çevredekiler, kısa süreli korku ve panik yaşadı.

09 Temmuz 2017 Pazar 12:14
Beşiktaş'ta restaurant olarak kullanılan ahşap bina cayır cayır yandı

Beşiktaş-Arnavutköy sahilinde restaurant olarak kullanılan dört katlı kagir bina  cayır cayır yandı. Bebek-Arnavuktöy Caddesinde saat 10.30 sıralarında yaşanan olayda, itfaiye yangına merdiven aracından müdahale etti. Tutuşan ahşap bölümler kısa sürede sömdürüldü. İftaiye bir süre soğutma çalışması yaptı.

Çevrede yaşayanlardan bir görgü tanığı,"Yangın bacadan çıktı. Baca yağ kokuyor. Bacanın bakımını zamanında iyi yapmıyorlar. Alev alıyor. Yangın çıkıyor. Buralar ahşap bina. İyi korunmaları lazım. Bacanın tahtalara çok yakın olmaması lazım. Gördüğünüz gibi bacayla tahtalar yapışık. Her an için yangın çıkabilir dedi. Restaurant çalışanlarından Alihan Uygun ise Binanın dışı ahşap, içi beton olduğu için yangın büyümedi. Bacadan tutuşmuş. Restaurant olarak işletiliyor Giriş katlarda zarar yok. Üst kata henüz girmedik şeklinde konuştu.


 

Haber Tarihi: 09 Temmuz 2017 Pazar 12:14
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