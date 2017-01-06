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Beşiktaş'ta Quaresma'nın kafası karıştı!

Çin'den ve Sporting Lizbon'dan Ricardo Quaresma'ya gelen cazip teklifler Beşiktaş yönetimini zorluyor.

Beşiktaş'ta Quaresma'nın kafası karıştı!
Eklenme: 06 Ocak 2017, 09:07
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Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Ricardo Quaresma'ya Beşiktaş yönetimi yeni bir teklifle giderken Portekizli yıldıza ülkesinden ve Çin'den gelen teklifler Siyah-Beyazlı yönetimi zora sokmuş durumda.

GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Çin'den gelen yüksek teklifler Quaresma'nın aklını karıştırırken, Sporting Lizbon'un da Quaresma için ısrarcı olduğu gelen Haberler arasında. 

Beşiktaş yönetiminin teklifine henüz olumlu yanıt vermeyen Portekizli yıldızla görüşmeler devam ediyor..

 
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