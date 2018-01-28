Beşiktaş'ta Mtirovic'den sonra iki ayrılık daha!

Yeni transferlere yabancı kontenjanında yer açmak için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş yönetimi, Matej Mitrovic'le ilgilenen Club Brugge ile anlaşmaya vardı.

6 aylığına kiralanacak olan Hırvat stoperin maaşının Belçika kulübü tarafından ödeneceği açıklandı. Siyah-beyazlılar, Denys Boyko ve Aras Özbiliz'i de kiralık ya da bonservisiyle birlikte göndermeyi planlıyor.

Kaynak:Sabah