Beşiktaş'ta Mtirovic'den sonra iki ayrılık daha!
Club Brugge'e kiralanan Mitrovic'ten sonra Aras Özbiliz ve Boyko da kendisine kulüp bulmaya başladı.28 Ocak 2018 Pazar 12:37
Yeni transferlere yabancı kontenjanında yer açmak için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş yönetimi, Matej Mitrovic'le ilgilenen Club Brugge ile anlaşmaya vardı.
6 aylığına kiralanacak olan Hırvat stoperin maaşının Belçika kulübü tarafından ödeneceği açıklandı. Siyah-beyazlılar, Denys Boyko ve Aras Özbiliz'i de kiralık ya da bonservisiyle birlikte göndermeyi planlıyor.
Kaynak:Sabah